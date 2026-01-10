Három aranyszabály, ha jeges úton vezetünk – tippeket adtak a raliversenyzők

Az évtizedek óta nem tapasztalt időjárás nemcsak hazánkat érte el, hanem Európa számos országában küzdenek a hideggel és a havazással – főleg az utakon. Ahogyan a magyar vasútnak és tömegközlekedésnek is kihívást jelentenek a mínuszok, a személyautók sofőrjei is könnyen zavarba jöhetnek a ritkán látott körülményektől, ami az Egyesült Királyságban sincs másként. Két tapasztalt raliversenyző, Oliver Solberg és Jonny Milner, valamint Nik Berg autós újságíró adtak néhány tanácsot a Daily Mailen, hogy mire érdemes odafigyelni, ha a havazás és ónos eső ellenére mégis útnak indulnánk.

Csak egy kis tiszteletről van szó: tiszteld a jeget, tiszteld az utat és csinálj mindent feleakkora sebességgel

– mondja Milner, aki szerint az első és legfontosabb kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, hogy valóban muszáj-e a volán mögé ülnünk.

Téli gumi nélkül ne is szálljunk autóba

Nik Berg azzal kezdi, hogy mi a különbség a jeges és a havas út között: „Először is, a jégen nincs súrlódás. Ha a jégre teszed a kezed, megcsúszik. Minden csúszik.”

Az egyszerű tételmondatokat azzal egészíti ki az autós újságíró, hogy a tömör hóban vagy a jégen nem melegszenek fel a gumiabroncsok, kevésbé tapadnak, tehát egyszerűbben kipörögnek, és az olyan rutinmanőverek, mint a kormányzás vagy fékezés, a megszokottól teljesen eltérő eredményt hoznak. A szakemberek nulladik pontként azt javasolják, hogy használjunk téli gumikat.

Egyetlen jégdarab is elég ahhoz, hogy meggyőzze a sofőröket, erre miért van szükség

– mondja Jonny Milner ralipilóta.

A téli gumiabroncsok futófelülete között szélesebb barázdák vannak, amelyek a hó felaprítására szolgálnak, valamint a kiegészítő bevágások a gumiban javítják a tapadást. Ezenkívül lágyabb gumiból készülnek, amelyet kifejezetten 7 °C alatti hőmérsékletre terveztek.

Óvatosan közlekedjünk

A fenti tanács mindig megszívlelendő, de mint a szakemberek mondják, havas, jeges időben egyszerűen nem lehet ugyanúgy vezetni, mint a száraz utakon – pláne nem driftelgetni, ahogyan azt a minap árokba borult gödi fiatalok példája is mutatja. Oliver Solberg azt kéri, tartsunk ilyenkor nagyobb távolságot az előttünk és mögöttünk haladó járművektől, valamint haladjunk lassabban, mint ahogy normál körülmények között tennénk.

„Szó szerint mindent lassított felvételben csinálj. Ne taposs nagyon erősen a fékre, mert blokkolni fogsz. Az ökölszabály, amit mindig követek, hogy korán fékezek, korábban a szokásosnál, és finoman csak megállítom az autót” – mondja Solberg, amit Berg azzal egészít ki, hogy minél agresszívebben bánik valaki a gázpedállal, a fékkel és a kormányművel, annál valószínűbb, hogy elveszíti a tapadást. Azt javasolják, hogy pörgessük magasabb fordulatszámon a motort, mert ez csökkenti a kerekek kipörgésének kockázatát, és hozzáteszik, ne bízzunk a kipörgésgátló és blokkolásgátló (ABS) rendszerekben: jobb megtartani az uralmat az autó felett, mint elveszíteni és küzdeni érte.

„Ha csak rálépsz a fékre a hóban, azt fogod tapasztalni, hogy az autó az ABS-en keresztül egyszerűen elrúg, és te alig lassítasz. Finoman érintsd meg a féket, és meglepődsz majd, mennyivel gyorsabban megáll az autó. Korán kell fékezni, és nagyon simán, finoman kell csinálni, véletlenszerű mozdulatok nélkül” – magyarázza Milner.

Őrizzük meg a nyugalmunkat

Még a legrutinosabb sofőrök is megcsúszhatnak az autójukkal – ha ez megtörténik, a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. A tapadásvesztés általában kétféleképpen történhet: alulkormányzásnál (amikor az autó első kerekei nem a várt módon fordulnak el) és túlkormányzáskor (amikor az autó túlságosan elfordul, amit gyakran a hátsó rész kifelé lendülése kísér). Nik Berg szerint alulkormányzásnál elég, ha óvatosan elengedjük a gázpedált és megvárjuk, amíg visszanyeri az autó a tapadását, amit a kormányon keresztül lehet megérezni.

A legrosszabb, amit tehetsz, ha megpróbálsz belekormányozni

– jelenti ki az autós szakember.

Túlkormányzásnál Berg szerint kerülni kell az autó egyenes vonalba állítását. Ehelyett a megcsúszás irányába kell kormányozni.

„Ha balra kanyarodik, kormányozz balra, és fordítva. A lényeg, hogy ne legyünk túl agresszívak – ilyenkor történik baleset, amikor az autó kipördül az irányítás alól.” Ha megtörténik a legrosszabb, és az autó nem áll meg, Jonny Milner azt tanácsolja, hogy mérjük fel a környezetünket, hátha találunk egy helyet, ahová letehetjük az autót. Ha van az útszélén fű vagy hó, az segíthet visszanyerni a kerekek tapadását.

Muszáj elindulni?

Ha feltétlenül szükséges, hogy autóval menjünk valahova, a szakemberek azt javasolják, hogy a főutakon tervezzünk útvonalat, mert azokat nagyobb valószínűséggel szórják fel. Emellett indulás előtt alaposan jégmentesítsük az autót, és távolítsuk el a tetőről is a havat, hiszen fékezés vagy gyorsulás közben lecsúszhat, ami nemcsak nekünk, de a mögöttünk haladónak is problémát okozhat. A szakemberek ahhoz is adnak egy tippet, ha elakadnánk, de nincs nálunk ásó vagy hólapát: tegyük az autószőnyeget a kerék alá.

