Tárgyalások folynak Zelenszkij budapesti látogatásáról

Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról – válaszolta Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hang érdeklődésére, miután a lap úgy értesült, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan a magyar fővárosba látogathat.

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Sándor Fegyir egyúttal közölte, hogy a látogatás pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról. A magyar miniszterelnök ugyanakkor közölte: Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat.

A kormányfő korábban már jelezte, hogy június elejére találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel, Magyar ekkor azt mondta, a találkozót szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban tervezi.