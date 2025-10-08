Beköszöntött a hidegebb időjárás, így sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mikor érdemes téli gumira váltani. Magyarországon hivatalosan nem kötelező a téli gumi használata, de erősen ajánlott. A KRESZ szerint a jármű vezetője csak olyan gumiabronccsal közlekedhet, amely megfelel az útviszonyoknak és időjárásnak. Tehát ha havas vagy jeges úton nyári gumival közlekedik, és balesetet okoz, ön lesz a felelős, még ha a rendőr nem is bünteti meg helyben.

Sokáig a hét fokos szabályt tekintették irányadónak, ami azt jelent, hogy ha a hőmérséklet tartósan ezen érték alá esik, a nyári gumik megkeményedhetnek, és veszélyessé válhatnak. Mostanra azonban a technológia sokat fejlődött, így felmerülhet a kérdés, hogy még mindig ez-e a szabály.

A Blikk szerint bár furcsán hangzik, de a technológiai fejlődés miatt részben újra érvényessé vált ez a szabály. A mai nagy sebességű (V indexű) abroncsok gumikeverékei ugyanis kevésbé bírják a hideget. A futófelület mínusz 10 fok körül kezd el keményedni, mivel a téli hónapokban az utak többnyire nedvesek, latyakosak vagy jegesek, ilyen körülmények között a téligumi mindig biztonságosabb választás.

A 7 fokos szabály mellett gyakran azt mondták régebben, hogy „októbertől húsvétig” érdemes fenntartani a téli gumit. Ez azonban nem szentírás. Ha októberben még 10 fok felett van az átlaghőmérséklet, érdemes várni a cserével, ugyanis a téli gumi melegben gyorsabban kopik, és növeli a fogyasztást. Így érdemes megvárni, míg a napi átlaghőmérséklet tartósan 7 fok körül kezd mozogni. Ha viszont a hideg hirtelen jön, könnyen lehet, hogy tovább kell majd várni a cserére, hiszen mindenki ekkor akar majd váltani.