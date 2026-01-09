Számos vasútvonalon jelentős késések vannak a téli időjárás miatt

Bár a MÁV pénteken hajnalban még azt közölte, hogy az észak-balatoni vasútvonal kivételével másutt folyamatos a vonatközlekedés, reggel 8 körül már számos vonalon késést jelzett a Vonattérkép honlapja. A késés okaként több helyen is az időjárást és váltóhibákat tüntettek fel.

A MÁV oldalán az olvasható, hogy a téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert – főként az erős széllel érintett térségekben – váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Problémák Nyugattól Keletig

A győri fővonalon G10-es járatok nem közlekednek, Almásfüzitőn váltóhiba miatt az S10-esek nem állnak meg, helyettük helyi pótlóbusz jár. A Komárom–Esztergom vonalon minden S74-es helyett busz közlekedik. Az észak-balatoni vonalon felső vezetékkel kapcsolatos hiba miatt Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbusza kell átszállni, több hajnali vonat kimaradt vagy részben buszokkal pótolták. Várhatóan délutánig tartanak a javítási munkálatok.

A Budapest–Pusztaszabolcs vonalon egyes G40-es vonatok útvonala módosult, a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Veresegyház–Vác vonalon kimaradások vannak; utóbbi esetben a fővárosi szakaszon metróval, villamossal és Volán‑buszokkal lehet utazni vasúti jeggyel. A Budapest–Hatvan vonalon több G80-as és néhány S80-as járat nem közlekedik, itt is elfogadják a vasúti jegyet egyes buszokon.

További kimaradások, összevont vonatok és pótlóbuszos közlekedés érinti a Hatvan–Somoskőújfalu, Miskolc–Hidasnémeti, Debrecen–Mátészalka, valamint a Budapest–Szolnok, Budapest–Lajosmizse és Lakitelek–Kiskunfélegyháza vonalakat.

Péntek hajnalban mínusz 24 fokot mértek Zabarban, de napközben országszerte is marad a hideg, két vármegyére pedig harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.