Jön a hideg negyedik hulláma: két vármegyében harmadfokú figyelmeztetés van érvényben

Január 9-én pénteken már a hideg negyedik hulláma jön: ez az Időkép szerint már kevésbé a hóról, sokkal inkább az ónos esőről fog szólni.

A HungaroMet a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adta ki a pénteki napra Somogy és Baranya vármegyékre a jelentős mennyiségű veszélyes csapadék miatt.

Mint azt az oldalukon jelezték, péntek reggeltől nyugat, északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya megyék délnyugati felén jelentős mennyiségű (>5 mm) ónos eső várható.

Északabbra, a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba-vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, általában 1–3 cm, néhol ennél vastagabb (~4-5 cm) friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb (lepel – 1 cm) hó hullhat. Péntekre másodfokú figyelmeztetés van érvényes Vas és Zala vármegyékben, míg elsőfokú figyelmeztetés Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyékben is.