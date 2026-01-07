európahalálos áldozathavazás
Kempingágyak az amszterdami reptéren, síelők Párizs belvárosában – nem csak nálunk okoz káoszt a szokatlan hóhelyzet

MUSTAFA YALCIN / Anadolu / AFP
admin Orosz R. Zoltán
2026. 01. 07. 17:19
MUSTAFA YALCIN / Anadolu / AFP
Körbenéztünk, milyen viszonyok uralkodnak Európa többi országában, és hogy mit lehet tenni, ha valakinek a havazás miatt törölték a repülőjáratát.

Másfél évtizede nem látott mennyiségű hó esett le január első hetében, Magyarországon, ami miatt szerdán napközben torlódtak az autópályák, a fő- és mellékutak is nehezen járhatók, havasak, jobb esetben latyakosak voltak, felborultak az autóbusz és a vasúti menetrendek, azok a repülőjáratok késtek, vagy törlődtek. Felállt az operatív törzs, életbe lépett a vörös kód. A klímaváltozás miatt, az utóbbi években megszokottá vált enyhe teleket követő kiadós havazás nemcsak Magyarországot taszította káoszba.

Hollandia

A holland hatóságok a rendkívüli havazás és a helyzet várható rosszabbodása miatt mindenkit arra kértek, hogy szerdán csak akkor mozduljanak ki otthonról, ha feltétlenül szükséges.

Az amszterdami Schiphol repülőtéren mintegy 700 járatot töröltek, ami miatt több mint ezer utas ragadt a terminálon.

Vannak, akik több napja várnak arra, hogy tovább utazhassanak. Kedd éjszakától a reptér munkatársai kempingágyakat osztanak szét azok között, akik kénytelenek a várókban éjszakázni. Az időjáráselőrejelzések szerint szerdán további járattörlésekre lehet számítani.

A holland vasúton is hasonló a helyzet, a Nederlandse Spoorwegen (NS) holland vasúttársaság mindenkit arra kért, hogy ha csak akkor szálljanak vonatra, ha feltétlenül szükséges, inkább halasszák későbbre az utazást, mert vonatok néhány vonalon egyáltalán nem, más vonalakon pedig jelentős késésekkel közlekednek.

A Párizs és Amszterdam között közlekedő Eurostar vonatok szintén jelentős késésekkel, vagy egyáltalán nem közlekednek.

Franciaország

