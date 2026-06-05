Márciusban úgy tűnt, erőre kap az ipari termelés, ám megint visszaesett

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első négy hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1 százalékkal csökkent.

Márciusban érdemi megugrás volt

Az ipari termelés volumene 2026 márciusában 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt éves alapon, és a feldolgozóipari alágak döntő többségében is növekedés volt megfigyelhető. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt 2026 februárjához viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a KSH korábbi becslésében meghatározott adatok számottevően nem változtak.

Az ipari export volumene 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát adó járműgyártás kivitele 3,8, a 15 százalékos súlyú számítógép-, elektronikai-, optikaitermék-gyártásé pedig 2 százalékkal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9 százalékkal emelkedett havi alapon, míg az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7, a bányászaté 7,5, az energiaiparé pedig 2,3 százalékos bővülést mutatott.

A hazai feldolgozóipar legfontosabb eleme, a járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 5,6, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,4 százalékkal emelkedett.

A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása nőtt a leggyorsabb ütemben, itt 22 százalékos volt a bővülés. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 69 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

A 8,9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 11,4 százalékkal haladta meg 2025 márciusának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 34, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 13,6 százalékkal bővült.