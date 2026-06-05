Nagy Ervin: Vidnyánszky Attila az uszítás és a kettéosztás pápája a színházi életben

Élesen bírálta Vidnyánszky Attilát Nagy Ervin, aki a ZaccPerKávé című műsorban a Nemzeti Színház igazgatóját a magyar kulturális élet meghatározó, de negatív figurájaként írta le.

A kulturális élet fekete keze

A kulturális államtitkár szerint Vidnyánszky személyiségét a múlt sérelmei deformálták, a bosszúvágy vezette, és így lett a kulturális szektor „teljhatalmú és despota uralkodója”. Nagy olyan „fekete kéznek” nevezte a színházi vezetőt, amely mindenhová odaér, és aki gyűlöli a magyar színházi kultúrát.

Sértődötten a toronyszobában, beleőszülve, belemérgedve, belebetegedve eszi a fekete kenyeret, és mérgelődik magában. Olyan, mint egy rémálom, amiből ő nem jött ki. Jó, csak közben pusztított mérgében ezzel a fekete energiával, elküldött külföldre komplett generációkat, a függetleneket levadászta, az SZFE-t elfoglalta, ideológiai központtá próbálta átalakítani, nulla sikerrel. És ezek szerintem elévülhetetlen dolgok, ha meg kell fogalmaznom, hogy miért, akkor számomra azért, mert az uszítás és a kettéosztás pápája lett ő a magyar színházi életben. Nem pedig az, ami a Nemzeti Színház alapértékeihez hozzá kell, hogy tartozzon: hogy összeforrassza és a teljes kulturális színházi vertikumot, felmutatva egy állandó kortárs, modernül gondolkodó, tradíciókkal rendelkező és erre figyelő, de alapvetően egy békítő, egy integratív színházi hellyé tegye. Ő száz százalékig az ellenkezőjét csinálta

– mondta Nagy.

Az államtitkár többek közt beszélt arról, hogy miért volt az SZFE „tankkal történő hatalomátvétele” az előző kormány egyik legnagyobb bűne, amikor az egyetemre egy mesterségesen konstruált kurzusművészetet akartak ráerőltetni.

Haveri kifizetőhely

Nagy újra hangsúlyozta, hogy többek közt az is motiválta a politikai pályában, hogy a botrányos NKA-támogatások ügyét rendbe hozza, amelynek működését a politikai alapú osztogatás egyik legfőbb példájának, „haveri kifizetőhelynek” nevezte.

Nem a lojalitás mentén kell gondolkodni, hanem a szakmai nívó mentén. Talán az én személyiségem alkalmas arra, hogy meg tudjam ítélni és ebbe az irányba tudjam tolni ezeket a dolgokat. A politikában talán most van akkora súlyom és ráhatásom, hogy ezek az elosztások igazságossá váljanak. És ha ezt meg tudtuk tenni, akkor generációkra rendbe tettünk valamit, és visszakerülünk Európába

– mondta el a támogatási rendszer reformját megcélzó törekvéseiről.

Nem először bírálja a vezetőt

Nagy korábban többször nyíltan kritizálta Vidnyánszkyt, nemrég azt nyilatkozta, hogy „aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban”.

Az államtitkárnak kinevezett színész korábban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel közösen arról beszélt, hogy céljaik közt szerepel az intézmények átvilágítása, a filmes szakma megnyugtatása és az Eurovízió ügyének újratárgyalása is. Korábban arról írtak, hogy Nagy az államtitkári kinevezése miatt visszaadja a szerepeit, ám szerdán kiderült: havi kétszer mégis színpadra fog lépni, méghozzá itt: