Jó ómen 2026-ra: biztató jelet láttak a téli napforduló ünneplői a Stonehenge-nél

A rendőrség szerint mintegy 8500-an lehettek a Stonehenge köveinél vasárnap, hogy – dacára a csípős szélnek – együtt köszöntsék a napfelkeltét az év leghosszabb éjszakája után. Ritkán lehet ilyenkor látni a napot – ezért is szoktak jóval többen lenni itt a nyári napforduló alatt –, de aznap, ha némileg szűrve is, de előbukkant, számolt be akkor róla az MTI.

Stonehenge és a napfordulók A 20-25 tonnás, legalább 5 ezer éves kőtömbökből épített hely pontos célja, időpontja és módja nem ismert, sokan úgy vélik, egy ősi napimádó szekta építette a téli és a nyári napforduló tiszteletére. Nem kizárt, mindenesetre szakértők ma már úgy vélik, a Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül és zarándokhelyként is szolgált. Az angol építészettörténeti örökséget kezelő szervezet, az English Heritage szakértői azt valószínűsítik, hogy Stonehenge építésében fontosabb volt a téli napforduló, mint a nyári, mert a neolit korszak jórészt mezőgazdaságból élő népessége a napfény és a meleg idő visszatértének reményét láthatta és ünnepelhette ezen a napon. A régészeti feltárások arra vallanak, hogy a téli napforduló idején az akkori környékbeli lakosság hatalmas lakomákat csaphatott a téli napforduló köszöntésére; erre utal az ásatások során talált nagy mennyiségű sertés- és szarvasmarhacsont-lelet.

A kultikus sziklakörök pogány szekták fontos spirituális helyszíne, közülük egyesek úgy vélik nagyszerű előjelet láttak 2026-ra vonatkozóan vasárnap – írja a Mirror.

Egy fekete macska volt látható az egyik kő tetején, amely lenézett az ott ünneplő emberekre. Az esetről felkerült egy videó az Instagramra is, amelyben, a háttérből azt is hallani, valaki a macskára azt mondja:

A kör istene.

Azt nem tudni, ki vitte magával a kultikus helyszínre az állatot, de többen úgy vélik, jó óment jelent, szerencsét hoz 2026-ra.

A fekete macska nem a balszerencse jele?

Manapság alapvetően többen így tartják, de a kelta hiedelem szerint a fekete macska, amely átkel az úton előttünk, szerencsét hoz. A skót hagyomány szerint a fekete macska új otthonba érkezése a jólétet jelképezi, a walesi hagyomány pedig a fekete macskák jó egészséget hoznak – írta a brit lap, amely arról is megemlékezett, hogy régen úgy tartották, a fekete macskák szerencsét hoznak a tengerészeknek, gyakran pont ezért választották őket a hajó macskáinak. Dél-Chilében a néphagyomány szerint a fekete macskák fontos elemei a kincsvadászatnak, míg a japán néphagyományban a maneki-nekóhoz kötődik. Az integető macskás szobroknál, ha fekete a cica, az arra utal, hogy elűzi a szellemeket, ebből kifolyólag gyakran hordanak maguknál ilyen talizmánt nők azért, hogy távol tartsák a zaklatókat és a tolvajokat.

A fekete macska mint a balszerencse jele a középkorból ered, ekkor hozták őket összefüggésbe a boszorkánysággal.