Lilu reagált a Curtisről készülő dokumentumfilmre: „Muri Enikő felkészül”

A Nemzeti Filmintézet (NFI) Televíziós Döntőbizottsága 120 millió forint támogatást szavazott meg a CURTIS – A legismertebb senki című dokumentumfilm gyártására, írtuk meg a 24.hu-n szerda délelőtt. Néhány órával később Lilu korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében reagált a hírre, szarkasztikus hangnemben:

Hiánypótló… Muri Enikő felkészül. Krasznahorkai kivárja a sorát.

Aláfestő zenének Curtis Pezsgő Kaviár Kurvák című számát választotta.

Azt nem tudni, Curtis politikai elköteleződése bekerül-e majd a filmbe, de októberben például a Békemeneten is fellépett, amit „karrierje egyik csúcsának” nevezett utólag. Muri Enikő szintén a kormánypártot támogatja: készített már közös szelfit Orbán Viktorral (emiatt halálos fenyegetéseket is kapott), a Harcosok Klubja nyitórendezvényén Himnuszt énekelt, és a múlt heti háborúellenes gyűlésen tette tiszteletét. Krasznahorkai László pedig Nobel-díjas író – arról egyelőre nincsen hír, róla készül-e dokumentumfilm az NFI támogatásával.