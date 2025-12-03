120 milliós támogatással foroghat a Curtis-dokumentumfilm

A Nemzeti Filmintézet (NFI) Televíziós Döntőbizottsága 120 millió forint támogatást szavazott meg a CURTIS – A legismertebb senki című dokumentumfilm gyártására.

A Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezésében készülő karaktervezérelt alkotás Magyarország egyik legmegosztóbb rapperének útját dolgozza fel, a hírnév és a személyes küzdelmek határmezsgyéjén keresztül mesél egy generáció egyik legismertebb arcáról

– írja az NFI, hozzátéve, hogy „a film a hírnév mögötti embert mutatja meg: a függőséggel, veszteségekkel és önazonosság-kereséssel vívott küzdelmet, miközben végigköveti Curtis felemelkedésének és mélypontjainak állomásait”.

Az nem derül ki a közleményből, hogy Curtis politikai elköteleződése is bekerül-e majd a filmbe, de októberben például a Békemeneten is fellépett, amit „karrierje egyik csúcsának” nevezett utólag.

Azt viszont hangsúlyozzák, hogy a film rendezője, Jimy J. Hollywood régóta és közelről ismeri Curtist, első kézből látta felemelkedésének teljes ívét. A forgatásra 2026 első felében kerül sor, több, zenei színtérhez kötődő helyszínen. A film a Curtis Story Production gyártásában készül, bemutatója a tervek szerint 2026 harmadik negyedévében lesz.

Groteszk magyar eastern

Emellett kapott támogatást Karácsony Péter elsőfilmes rendező és a Megafilm Service közös projektje, a Paprika és Puskapor című groteszk magyar eastern, „amelyben a 19. századi alföldi puszta mitikus vadnyugattá válik”.

A film középpontjában egy nő szabadságvágya áll az őt elnyomni akaró férfiakkal szemben. A történet szerint egy grófkisasszony egy postakocsi utasaival – köztük egy kiégett katonával és egy buzgó orvossal – egy alföldi halászcsárdában reked a szakadó eső miatt. Ám, amikor megérkezik a hírhedt betyárvezér bandájával, a hősnőnek már csak egyetlen célja marad: épségben túlélni a pokoli éjszakát.

A Paprika és Puskapor Helmeczy Dorottya és Annus Péter producerek vezetésével készül a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának 135 millió forintos gyártási támogatásával.

Útra kel a lecsúszott rockzenész

Szintén az Inkubátor Program 135 millió forintos támogatásával készül a Forward Productions gyártásában Sipos Bence roadmovie-ja, a Tegnap még megvolt a családon belüli, generációkon átívelő kommunikáció képtelenségről.

A Sipos Bence és Kocsányi András forgatókönyvéből készülő film főhőse egy lecsúszott rockzenész, aki céltalanul sodródik, kapcsolata a barátnőjével megfeneklett. A szinopszis szerint a helyzeten az sem segít, hogy egy raliautóval megérkezik a lány zavaróan életvidám finn haverja egy közös nyaralás reményében.

A pár a szakítás szélére kerül, de váratlan telefonhívás érkezik: a főhős rég látott apja hirtelen megnémult. Így a három fiatal és az apa egy kaotikus, országon átívelő útra indul, hogy megtalálják a némaság ellenszerét. Az út során minden állomás feszült, komikus és kiszámíthatatlan.

Sipos Bence a METU-n és az ELTE-n tanult filmszakon, számos rövidfilmet, videóklipet és dokumentumfilmet rendezett és vágott. Több fesztiválszerepléssel és díjjal rendelkezik, munkái között szerepel a népszerű Romokból című dokusorozat és számos saját írású rövidfilm.

A Tegnap még megvolt producere Kapin Zsolt, Kiss Jenő és Török Éva Márta, aki a film kreatív producere is egyben. A forgatás a tervek szerint 2026 nyarán indul, a filmet 2027 végén láthatja a közönség.