Curtis a Békemeneten való fellépéséről: Tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa

A Fidesz Békemenettel, a Tisza Nemzeti Menettel ünnepelt október 23-án. Az állami ünnepségen Radics Gigi és Curtis is felléptek, közösen adták elő a DR BRS által újragondolt Szabadság vándorai című Demjén Ferenc-dalt. Fellépésük után Curtis a Borsnak nyilatkozott, mint mondta, amikor megkapta a felkérést, először azt hitte, csak viccelnek vele.

Elképesztő megtisztelő dolog, hogy az ország egyik legnagyobb ünnepén előadhatjuk ezt dalt a Gigivel

– mondta a rapper, aki szerint Demjén Ferenc dalát feldolgozni önmagában is hatalmas megtiszteltetés, és az, hogy mindezt Magyarország nemzeti ünnepén teheti meg, számára a karrierje egyik csúcspontját jelenti.

Hála a Jóistennek, léptem már föl sok ember előtt, például a Szerencsejáték Zrt. születésnapján, ahol 45 ezer ember volt. Egy idő után már nem is érzékeled, hányan vannak, legyen az húsz vagy hatvanezer, a színpadon ez egy pont után már nem érzékelhető. De az, hogy a Kossuth téren, Magyarország egyik, ha nem a legnagyobb nemzeti ünnepén, az 56’-os forradalom hősei előtt tisztelegve léphettem föl, az tényleg a szakmám, a karrierem egyik csúcsa.

A rappernek bevallása szerint a nemzeti ünnep és az ’56-os szabadságharc üzenete mindig is különösen fontos volt. Szerinte a hősök nélkül, akik akkor kiálltak a hazájukért, ma egészen más világban élnénk.

Mert ezek nélkül az emberek nélkül most nem demokráciában élnénk, és nem lennénk ott, ahol vagyunk. Elképesztő büszke vagyok a magyarságomra és a családomra. Számomra ez gyerekkorom óta meghatározza az életem. Én azért újpesti lokálpatriótaként, Újpest-szurkolóként a lelátón is mindig nagyon fontosnak tartottam a nemzeti hovatartozást. Ez aztán az évek múlásával csak egyre erősebb lett, és amióta gyermekem van, még inkább meghatározó lett

– jelentette ki a Megasztár mestere, aki szerint nem lehet eléggé hangsúlyozni, mit jelent a nemzeti identitás megélése.

Ha nem vagy büszke a hazádra, a gyökereidre, akkor nem vagy büszke magadra, nem vagy büszke a családodra

– tette hozzá.