Torghelle Sándor Az Árulókról: A buta szamár, a szürke kisegér, a konok kos és az öldöklő bika végül behúzta!

Csütörtök este fináléjához ért az RTL-en Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimireality. A műsort Schoblocher Barbara és Torghelle Sándor nyerték meg, azóta mindketten posztoltak is a győzelmükről.

Életem legnagyobb kalandja volt ez a játék. 🔥 @torghelle14, megcsináltuk 🙌🏻🤍 A legnagyobb ajándék, hogy veletek játszhattam együtt, drága játékostársaim. Ez egy olyan különleges kötelék, amit a végéig elviszünk magunkkal, legalábbis én biztosan. Köszönöm :) Tüzes gangünk mennyire vagány btw

– fűzte hozzá a műsorban készült fotóikhoz az énekesnő.

Torghelle Sándor posztját azzal kezdte, hogy amikor elvállalta a műsort, a célja a győzelem volt, azt viszont nem gondolta, hogy a krimireality minden perce ennyire kemény lesz.

A játékostársaim elképesztően okosak, éles eszűek és folyamatosan próbáltak mindenben logikát találni. Ha már logika… hát, én nem mindig azt követtem. Inkább a megérzéseimre hagyatkoztam és bejött! A sportban megtanultam, hogy ha türelmes vagy, és beleteszed a munkát, az mindig meghozza a gyümölcsét. Ez volt most is a kulcs: türelem, na meg egy kis szerencse, mert az is kell. A buta szamár, a szürke kisegér, a konok kos és az öldöklő bika végül behúzta! Gratulálok mindenkinek, aki részt vett a játékban – különösen @barbaraschoblochernek. Várom a következő normális kihívásokat🤗😊🤣

– zárta sorait az egykori válogatott labdarúgó.

A győztesek azt is elárulták, hogy mihez kezdenek a műsorban nyert millióikkal: