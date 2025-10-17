az árulók - gyilkosság a kastélybanschoblocher barbaratorghelle sándor
Két ártatlan nyerte meg Az Árulók idei évadát – erre költik a nyereményüket

Két ártatlan, Schoblocher Barbara és Torghelle Sándor győzelmével zárult idén Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimireality. A páros összesen 14 millió 82 ezer forintot nyert, ami fejenként 7 millió 41 ezer forintot jelent. Schoblocherék Az Árulók Kibeszélőben elmondták, hogy a pénz egy részét jótékony célra, Veiszer Alinda alapítványának, a TAMI – Tarnabod és mi nonprofit szervezetnek ajánlják fel, ami hátrányos helyzetű, magyar zsákfalvakban élő gyerekeket támogat.

Ezt már az utolsó estén megbeszéltük, amikor kiderült, hogy megnyertük

– mesélte az énekesnő, aki a nyereménye fennmaradó részét otthonteremtésre fordítja. Mint kiderült, a győzelem pillanatában dupla öröm érte őt, hiszen nemcsak nyert, de párjával sikerült megvásárolniuk azt az ingatlant, amit még a műsor előtt néztek ki maguknak.

Torghelle Sándor a pénz egy részét befektetésre szánja, pontosabban Las Vegasban szeretné megduplázni. Mint mondja, természetesen nem szeretné eljátszani a teljes összeget, van helye a pénznyereménynek.

A piros vagy feketénél majd ráteszem a 0-ra az egészet!

– viccelődött az egykori válogatott labdarúgó.

Mindeközben az RTL-nek Hajdú Péterrel is sikerült megegyeznie, akivel korábban kötbért akart fizettetni a csatorna:

