Véres verekedés lett egy rossz asztalhoz vitt rendelésből a gyorsétteremben

Hatalmas verekedés tört ki a texasi Whataburgerben múlt vasárnap, miután egy ételt rossz asztalnál szolgáltak fel – írja a New York Post.

A lap szerint a rendőrséget hajnali 3 óra után riasztották a San Antonio-i étteremhez. A hamburgerezőben két csoport esett egymásnak, a verekedést videóra is vették és megosztották a közösségi médiában. A YouTube-on itt tudja megnézni.

A felvételen látható, ahogy a két társaság tagjai ütötték, rúgták egymást, még a földön is folyt a csata. Többen könnyebben megsérültek, a verekedés után készült képeken látható, hogy vér borítja a gyorsétterem padlóját.

A rendőrség megerősítette, hogy hét embert tartóztattak le és vádat emeltek ellenük testi sértés miatt.

A hatóságok hét embert letartóztattak, de állítólag a verekedésben részt vett még két 18 és két 20 éves fiatal is.

Egy másik asztal rendelésének egy részét tévedésből a fiamnak és a barátainak hozták. Ahelyett, hogy a személyzet elismerte volna a hibát, azt mondták a többi vendégnek, hogy megvan az ételük

– írta a videót közzétevő Rebecca Noel a Facebookon a verekedésről készült videóhoz.

Az anyuka elmondta, néhány pillanattal később az asztaltársaság neki esett a fiának és barátainak, az egyszerű félreértés hamar durva verekedéssé fajult.

Nincs mentség arra, ami történt. Ennek soha nem lett volna szabad idáig fajulnia

– tette hozzá Noel.

Rendőrség azt közölte, hogy komolyabb sérülés nem történt, jelenleg vizsgálják a történtekről készült videófelvételt.