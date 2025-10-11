Három hónapig élhetett együtt a lakótársa holttestével egy nő Franciaországban

A lakótársa holttestének felfedezése után ahelyett, hogy rögtön értesítette volna a hatóságokat, három hónapon át a férfi holttestével egy lakásban élt egy fiatal nő Franciaországban. A hátborzongató történetet bemutató Daily Mirror ráadásul az ügy tárgyalásán elhangzottak alapján azt írja, hogy

a 29 éves nő megpróbálta ülő helyzetben tartani a lakótársa mumifikálódott holttestét, és csak azután kezdte el a maradványokat eltüntetni, hogy a holttest feje egyszer csak leesett.

Az eset még 2020-ban történt a délkelet-franciaországi Carpentras-ban. A holttestet pedig azután találták meg, hogy a La Provance című francia lapban csak Lilou G. néven említett nő több héten át nem volt elérhető, a szomszédjai pedig értesítették a gyámját, hogy elviselhetetlen bűz árad a lakásából.

A probléma megoldása érdekében a gyám takarítókat hívott, akik kétszer is ellátogattak a fiatal nő lakásába. A Le Dauphiné libéré szerint a takarítók a munkájuk során egy egészen vérfagyasztó felfedezést tettek. A lakásban található kanapéágyba ugyanis el volt rejtve egy hatvanas éveiben járó hajléktalan férfi, Paskal B. holtteste.

A férfi a halála előtt a gyanúsítottal lakott, aki a bíróságon elhangzottak szerint skizofréniában és bipoláris zavarban szenved, ezért jelenleg is kórházban kezelik. Ezért az ügyét a távollétében tárgyalta meg a Carpentras-i Büntetőbíróság.

A tárgyaláson úgy írták le a történteket, hogy Lilou G. valószínűleg még 2020 tavaszán találta meg Paskal B. holttestét a kanapéjukon, és a holttestet egy darabig ott is hagyta. Majd valamivel később a kanapéba rejtette a férfi maradványait, méghozzá a francia Nice-Matin című lap szerint úgy, „mintha egy sírba” tette volna.

A tárgyalásra tanúként beidézett szomszéd azt állította, hogy látta, ahogy a Lilou G. több szemeteszsákot is kidob, amik vélhetően a lakótársa fejét és különböző szerveit tartalmazták. A La Provence szerint a nő azt mondta:

Olyan volt a teste, mint egy múmia, aminek levált a feje.

Lilou G.-t, akinek az ügyvédje, Stéphane Ceccaldi azzal érvelt, hogy gyerekként mentális betegségekkel és elhagyatottsággal küzdött eredetileg szándékos emberöléssel vádolták meg, és tizenöt hónapig őrizetben tartották.

Azonban ezeket a vádakat nyilvánvalóan megváltoztatták, mivel nem volt bizonyíték a gyilkosságra, így végül csupán négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a „holttest meggyalázása” miatt.