Schóbert Lara a Dárdai Blanka elleni meccséről: Mindenki mondta, hogy simán megverem, de egy sportoló nem tud így hozzáállni az ellenfeléhez

Schóbert Lara múlt vasárnap sikeresen megvédte a Sztárbox ringjében a tavaly elnyert bajnoki címét: Dárdai Blankával csapott össze egy gálameccsen, és egyhangú pontozással legyőzte az énekesnőt.

A fitneszedző-influenszer ma a Reggeliben beszélt arról, hogy nagy terhet róttak rá az előítéletek, tudta ugyanis, hogyha nem nyer, lesznek, akik azt mondják majd, csak ennyi tellett tőle, ha pedig győz, azt róják fel neki, hogy ő már tavaly is versenyzett és sportolóként könnyű dolga volt. Hozzátette, hogy bár a környezete azt mondta neki, simán megveri majd Dárdait, ő nem így állt hozzá a meccshez.

Amikor megtudtam, hogy Blanka lesz az ellenfelem, és ezt elmondtam különböző embereknek, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, hát az sima lesz, Blanka sose sportolt, simán megverem. De én sportolóként… azt gondolom, hogy egy igazi sportoló sosem tud így hozzáállni az ellenfeléhez. Én alapból úgy álltam hozzá a Blankához, akármilyen ügyes, vagy nem ügyes lesz – bár szerintem rettenetesen ügyes volt, tényleg, én innen is gratulálok neki –, arra készültem, hogy ez a legeslegnehezebb mérkőzésem lesz

– magyarázta Schóbert, aki mentálisan valóban így is élte meg a dolgot.

Mint mondja, a meccs óta belefutott pár kommentbe, melyek írói azt kérdezték tőle, hogy mi lenne akkor, ha egy vele egy szinten lévő bokszolóval kerülne ringbe. Ezekre most úgy reagált: várja a lehetőséget.

Bár a Sztárbox szorítójába jelenleg úgy érzi, többé nem vágyik, a Hell Boxing Kingsben szívesen kipróbálná magát, ezért bízik benne, hogy a nemzetközi bokszversenyen is kap majd lehetőséget – ha pedig nem, akkor más területen keres majd kihívást, elmenne például az éneklés irányába.