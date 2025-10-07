Dárdai Blanka a Schóbert Lara elleni meccséről: Nagyon messze voltam a győzelemtől

Múlt vasárnap Dárdai Blanka és Schóbert Lara is összecsaptak a Sztárbox ringjében: a tét az influenszer bajnoki öve volt, amit tavaly nyert el a női pehelysúly-mezőny győzteseként. Dárdainak végül nem sikerült megszereznie Schóbert bajnoki övét, utóbbi egyhangú pontozással vitte a találkozót.

Az énekesnő most az Instagram-oldalán posztolt arról, hogyan érzi magát a meccs után.

Ez a négy menet életem egyik legnagyobb kihívása volt. Nagyon messze voltam a győzelemtől, de mivel tudtam, hogy szívós vagyok egy dologban biztos voltam: bármennyi ütést kapok, bárhogy vérzik az orrom, bárhányszor számolnak rám – végigviszem! 🥊 Abban a pár percben a legnehezebb dolog az, hogy alkalmazd mindazt, amit hónapokon át gyakoroltál. Szerettem volna jó mozgással, tiszta technikával bunyózni. És bár sok minden nem jött össze, van néhány dolog, aminek nagyon örülök 🤍

– fogalmazott bejegyzésében Dárdai, hozzátéve: hálás minden egyes percért, amit a ringben, illetve az odáig vezető úton megélhetett.

Posztjában az énekesnő köszönetet mondott párjának, aki felkészítette őt a meccsre, illetve Törteli Balázsnak is, aki támogatta az útján. Sorainak végén ellenfelének is szívből gratulált a győzelemhez, mondandóját pedig azzal zárta: a célja az volt, hogy élvezze és egy jó meccset hozzanak össze, ami úgy érzi, sikerült is.

Schóbert Lara egyébként a győztes meccs másnapján ünnepelte a 22. születésnapját, melynek alkalmából megkapta édesanyja, Rubint Réka Rolex óráját.