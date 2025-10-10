Havas Henrik: Küldtem egy interjúkérést Magyar Péternek, nem is válaszolt

A Magyar Közöny Podcast vendége volt Havas Henrik, aki természetesen a magyar politikáról is beszélt, nem keveset. Szóba jött Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is, akiről Havas a múltban több alkalommal kritikusan fogalmazott.

Most azt mondja, némileg változott a véleménye Magyarról, sőt, még interjút is készítene vele. Már ha kapna választ.

Az Ágin keresztül küldtem egy szabályos felkérést Magyar Péternek, hogy adjon nekem interjút. Hát mindenki adott már nekem interjút Magyarországon, aki él és mozog: miniszterelnök, elnök, pártelnök… mindenki volt nálam. Nem is válaszolt Magyar Péter. Nyilván azért, mert azt mondtam, hogy én még mindig nem ismertem ki magam, hogy ki ez az ember. A Jólvanezígyben volt, lehetőséget kapott a maga emberi mivoltában megjelenni. Meggyőzött. Elég jó emberismerő vagyok. Nekem semmit nem jelent, hogy az első sorban tapsolt az Orbán Viktornak

– ecsetelte a podcastban. Hozzátette, ő a legtöbbször az ember mögé lát egy interjúban, majd bírálta Friderikusz Sándor és Gulyás Márton „gépies” kérdezéstechnikáját, akiknek szerinte könnyű dolguk van, mert komplett stábok dolgoznak alájuk.

Havas nemrég a magánéletéről is megosztott információkat: