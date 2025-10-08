Bárdosi Sándor Magyar Péterről: Nekem ő nem egy kiválasztott ember

A Véleményvezér című műsor vendége volt Bárdosi Sándor, az adást a Bors szemlézte. A birkózó kijelentette például, hogy „Mi egy olyan helyen élünk, aminél értékesebb és jobb nincs a világon”, majd ellenpéldaként hozta fel az Egyesült Államokat, azon belül is New Yorkot.

Amikor kint voltam New Yorkban, kerülgettük a csöveseket az utcán, nem lehet tőlük sétálni. Olyan mocsok és kosz van, nekem kellett a patkányt visszarúgnom a csatornába Manhattanben, egy jó környéken, ahol öltönyösök jöttek-mentek. El kell innen költözni, mégis hová? Az Egyesült Államokba, ahonnan jönnek haza a barátaim, mert halálra kell dolgoznod magad, konkrétan halálra.

Az interjú során szóba került Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye, amihez Bárdosi kvázi szakértőként szólt hozzá, tekintve, hogy tartalékos katona.

Az az ijesztő, amiket mond, például, hogy viszket a keze. Ő politikus akar lenni?

Végül Magyar Péter sem kerülhette el a sorsát, Bárdosi róla is véleményt mondott:

Nekem ő nem egy kiválasztott ember. Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár.

Azt még hozzátette, hogy szerinte Magyarnak hatalmas szerepe van a közbeszéd romlásában.

Bárdosi egyébként nemrég a Digitális Polgári Körök egyik alapítója is lett a Bajtársak nevű körben, amelynek ifjabb Schobert Norbert is tagja.