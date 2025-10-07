Briana Rodriquez táplálkozási szakértő összeszedte azokat az ételeket és italokat, amelyek megakadályozzák, hogy nyugodtan aludjunk.

A dietetikus kezdésnek azt javasolja, hogy együnk nagyobb adag reggelit és kisebb adag vacsorát. „Ha egy nehéz étkezés után fekszel le, az emésztésed lelassul, és az étel elraktározódik ahelyett, hogy energiaként felhasználnád. Az eredmény nagyon kellemetlen lehet, és ébren tarthat” – idézi Rodriquezt a Yahoo, aki szerint ez különösen problémás lehet olyan emésztési problémák esetén, mint például a savas reflux. A szakember kilenc olyan ételt és italt javasol, amelyeket lefekvés előtt néhány órával már jobb elkerülni, ha megágyaznánk a pihentető alvásnak.

Fűszeres ételek (gyomorégést és emésztési zavarokat okozhatnak) Alkohol (a tévhitekkel ellentétben már egy pohár vörösbor is megnehezíti az alvást) Kávé (a koffeinre érzékenyeknek lefekvés előtt már 6 órával érdemes elkerülniük ezt az italt) Étcsokoládé (merthogy tartalmaz némi koffeint) Pizza (a dietetikus a paradicsomszószt nevezi meg felelősként, ami a savassága miatt akár gyomorrontást is okozhat) Szénsavas üdítők (tele vannak cukorral, és a szervezetünk elraktározza az energiát ahelyett, hogy felhasználná) Pácolt hús és sajt (ezek „alattomos tiraminforrások, tehát tele vannak az agyi aktivitást fokozó aminosavval, amitől egyesek feszültnek érezhetik magukat”) Zsíros, cukros ételek Citrusfélék (miután ezek természetes vízhajtók)

Korábban összeszedtünk nyolc olyan ételt is, amelyek viszont segíthetik a könnyű alvást, illetve bemutattunk egy technikát, ami az Oxfordi Egyetem egyik professzora szerint 5 perc alatt bárkit álomba repít.