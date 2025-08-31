Fillér nélkül, egy önkormányzati bérlakásban halt meg az egykor dúsgazdag rocksztár

A The Sweet énekes-fontembereként Brian Connolly az 1970-es években a csúcsra ért. Zenekarával hatalmas közönség előtt léptek fel világszerte, 39 nemzetközi slágert írtak és 13 daluk jutott fel az Egyesült Királyságban kiadott kislemezek Top20-as listájára – írja a Mirror című brit bulvárlap.

A gitáros Andy Scott elárulta, sikereik csúcsán a zenekar tagjai milliomosok voltak, rengeteg pénzük volt, luxuséletet éltek. Connolly 1979-ben vált ki a zenekarból, hogy szólókarriert építsen, de a The Sweet sikereinek nyomába sem tudott érni.

Nem sokkal később Connloy és korábbi zenekarának összes tagja több millió fontos számlát kapott a brit adóhivataltól, mert korábban nem fizettek adót a lemezeik után. A volt frontembernek el kellett adnia a házát, hogy kifizesse az adósság rá eső résztét.

Nagyjából ezzel egyidőben jelentkeztek először Connolly egészségügyi problémái. Az énekes 1981-ben puffadás miatt kórházba került, majd több szívrohamon is átesett. Testének bal oldalán bénulás alakult ki, ami később idegrendszeri rendellenességgé fejlődött.

Megromlott egészsége dacára Conolly végigturnézta az Egyesült Királyságot és Európát a New Sweet nevű, 1984-ben alapított zenekarával.

A banda 1990-ben ausztrál turnéra indult, de hosszú repülőúton újabb egészségiügy problémák léptek fel Connollynál. Landolás után kiszáradás szövődményeivel azonnal kórházba szállították. A zenekar Adelaide-ben Connolly nélkül lépett fel, majd a turné hátralévő koncertjeit az énekes állapota miatt lemondták.

Az 1990-es években Conolly és zenekara alkalomszerűen lépett fel európai fesztiválokon, a töredékéért annak a gázsinak, amit a The Sweetnek sikerei csúcsán fizettek. Az énekes közben hosszú jogi csatározásokban bonyolódott Andy Scott gitárossal a The Sweet nevének jogaiért.

Conolly 1995-ben adta ki Let’s Go című szólólemezét, de csak mérsékelt sikert aratott vele. Ugyanabban az évben 23 éves párjával Jean-nel kisfiuk született. Két évvel később az egykor ünnepelt sztár vese-, és májelégtelenség következtében, szinte nincstelenül halt meg.