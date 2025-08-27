Férfiként ítélték el a neonácit, nőként vonul börtönbe

Sven Liebichet egy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték gyűlöletbeszéd és testi sértés miatt 2023-ban, majd tavaly év végén új német önrendelkezési törvény lépett életbe, Liebich pedig bement az anyakönyvi hivatalba és egy nyilatkozat benyújtásával megváltoztatta nemét és nevét, így ma már Marla-Svenja Liebichnek nevezi magát.

A 2024. november 1-én életbe lépett törvény értelmében Liebichnek nem volt szüksége ehhez sem szakértői véleményre, sem bírósági eljárásra.

A szélsőjobbos Liebich, aki korábban a queer embereket a „társadalom parazitáinak” nevezte, és a „buzeránsok” ellen uszított, a nyilatkozata beadásával a börtönkörülményeit is megváltoztatta, mivel ezután arról értesítették, a chemnitzi női börtönbe kell bevonulnia.

Esetét a német szövetségi belügyminiszter, Alexander Dobrindt a törvény legegyszerűbb kijátszásának tartja, ezért meg akarja változtatni a jogszabályt.

Vita szükséges arról, hogyan lehetséges visszaállítani a nemváltással való visszaélések elleni egyértelmű szabályokat

– nyilatkozta a ZDF beszámolója szerint.

A miniszter javaslatát támogatja kollégája, a családminiszter Karin Prien is, aki szerint az önrendelkezési törvénynek a jelenlegi formájában olyan gyenge pontjai vannak, amelyek akár a bántalmazásra is ösztönözhetnek.

Míg Prien a kereszténydemokrata CDU, Dobrindt a testvérpárt keresztényszociális CSU tagja. A két párt a szociáldemokrata SPD-vel alkot koalíciót, amely az előző ciklusban, mikor elfogadták az önrendelkezési törvényt, a szocdem–zöld–liberális kormány vezető ereje volt. Nem egészen meglepő, hogy nem is értenek egyet a törvény megváltoztatásával.

Carmen Wegge, az SPD parlamenti frakciójának jogpolitikai szóvivője azt mondta,

az SPD-vel nem lesznek változások az önrendelkezési törvényben.

A jelenlegi koalíció megkötésekor a pártok abban egyeztek meg, hogy a törvény felülvizsgálatát 2026. július 31-ig végzik el, a szociáldemokraták ezután is legfeljebb a transznemű, interszexuális és nem bináris emberek jogi státuszának javítását támogatnák.

Egyetlen ember miatt nem fordulunk vissza

– mondta még Wegge, aki szerint az érintetteket nem szabad újra diszkriminatív értékelési eljárásoknak alávetni.

A neonáci Liebich várhatóan péntek este kezdi meg börtönbüntetését Chemnitzben, de a büntetés-végrehajtási intézmény kérheti elhelyezésének a felülvizsgálatát, ha úgy látják, Liebich női börtönben való fogva tartása veszélyezteti a többi rab biztonságát.