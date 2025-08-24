svédországönkéntes munkautazásworkaway
Élet-Stílus

Rabszolgamunka vagy ingyen nyaralás? Az önkéntes munkák előnyei és buktatói

A szerző felvétele
admin Csákó Anna
2025. 08. 24. 06:59
A szerző felvétele
Cikkünkben bemutatjuk, hogyan juthatunk el a világ bármely tájára úgy, hogy szinte csak az utazási költséggel kelljen számolnunk, és ehhez milyen segítséget találhatunk a Workawaytől a Working Holiday Visáig. Mindezt részben saját tapasztalatok alapján, hiszen nemrég egy Stockholmhoz közeli kis sziget farmjáról nyerhettünk bepillantást az önkéntes munkák világába.

Néhány nap alatt lehetetlen megismerni egy másik ország kultúráját és kipihenni több hónapnyi hajtást, aki viszont ennél huzamosabb időre menne nyaralni és nem él kint a rokonság, annak alaposan a zsebébe kell nyúlnia. Vagy elmehet önkéntes munkát vállalni.

Úgy február környékén a Facebook algoritmusa pillanatok alatt megtanulta, hogy a tengerparti nyaralásokról szóló posztokon tovább időzöm, és azok közül is a néhány hétre vagy hónapra, ráadásul a minél kevesebb pénzért, netán ingyen kínált lehetőségek érdekelnek jobban. A hirdetések többségénél azonban túl aktív vagy túl hosszú ideig tartó részvételt vártak el az általában meseszép helyeken kínált szállásért és napi többszöri étkezésért cserébe, míg nekem elsődleges célom, vágyam és elvárásom a pihenés lett volna egy természetközeli környezetben. Miután ez sokkal önzőbb elképzelés, mint amit az önkéntesség fogalma takar, így elkezdtem lemondani az ingyen nyaralásról. Ekkor jött velem szembe egy poszt, amit a Work & Volunteering Worldwide csoportban osztottak meg. Választott uticélom Svartsö lett, egy paradicsomi sziget, azon belül is egy ökoétterem. Ide autó helyett hajóval járnak az emberek, a pórázon sétáltatni próbált, de elszabadult kecskék szórakozásból a vendéglátóhely asztalain ugrálnak, miközben az utakon időnként elsétál egy őz vagy egy elkóborolt tehén.

