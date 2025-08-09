Egy biztonsági kamera rögzítette, amint egy sofőr az utolsó pillanatban megpróbál átjutni egy vasúti átjárón Lengyelországban, azonban totálkárosra törik a furgonja – írja a Sun.

A sokkoló felvételen egy fehér színű Opel kisteherautó látható, amint behajt egy Krakkóhoz közeli vasúti átjáró lezáródó sorompói közé, azonban a gyors továbbhajtás helyett az autó lefékez. A sofőr megpróbálja bemanőverezni a furgont a sorompó és a sínek közé, de a vonat még azelőtt elsodorja és leszakítja az autó rakterét, mielőtt ez sikerülhetett volna neki – igaz, akkor sem biztos, hogy jobban jár, ha inkább az autójával szakítja le a sorompót, ahogyan azt egy magyar férfi tette nemrég Körösladányban.

A lengyel rendőrség közölte: a baleset során senki sem sérült meg, egyúttal emlékeztették a lakosságot a vasúti átjárók veszélyeire.