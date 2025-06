Kacagva szaladtak ki az étteremből, csak épp a 200 dolláros számlájukat mulasztották el kifizetni

Egy chicagói étterem a közösségi médiában kért (és kapott) segítséget, miután három vendég fizetés nélkül indult útnak a szabadtéri teraszról az elfogyasztott vacsorájuk után – írja az ABC7 Chicago.

Az X-re töltötték fel azt a videót, amelyen három vendég nevetve elszalad a Phlavz Bar & Grille étteremből anélkül, hogy rendezték volna a 200 dolláros (körülbelül 70 ezer forint) számlájukat, amely tételei közt homár és garnélarákok is szerepeltek.

„A fiatal hölgy, aki felszolgált, gyerekekkel van otthon. A borravaló egy részét megkapja. Keményen dolgozott, hogy kiszolgálja őket. Sok ételük volt” – mondta Phil Simpson, az étterem társtulajdonosa, és hozzátette, ez a jelenség egyre gyakrabban fordul elő a város kisvállalkozásaival, ezért úgy érezték, tenniük kell valamit.

A biztonsági kamerájuk felvételét megosztották a közösségi médiában, így hamar a nyomukra bukkantak a vendégeknek.

– mesélte Simpson.

A tulajdonosok megtették a feljelentést, miután fontosnak tartják jelezni, hogy nem tolerálják az ilyen viselkedést, és remélik, a hír elterjedésével elgondolkoznak azok is, akik hasonlón törték volna a fejüket.

NEW: Three individuals dine and dash from a local black owned Chicago restaurant to avoid paying for their $200 shrimp and lobster tab.



The three suspects were seen giggling as they left without paying.



"It's actually disappointing, very disappointing to see that from the… pic.twitter.com/wFSwmXo4uz