Iszak Eszter a kislányáról: „Imádom, amit tanít nekem az életről, saját magamról”

A Tények Plusz stábja A Nagy Duett kulisszái mögött készített interjút Iszak Eszterrel, melyben az anyaság is szóba került. A műsorvezető és Gyurta Dániel kislánya, Mirabella tavaly nyáron született meg, Iszak pedig noha már novemberben visszatért a munkához, azt mondja, ideje nagy részét hál’ Istennek a babájával tölti.

– magyarázta a Mokka háziasszonya, aki úgy érzi, minden kerek most az életében.

Nagyon szeretek otthon lenni a kislányommal. Imádom a feladatokat, amiket ő ad. Imádom, amit tanít nekem az életről, saját magamról. Tehát egy teljesen más szemléletmódot adott az, hogy anyuka vagyok. Úgyhogy azt gondolom, hogy kerek, közben azért nyilván jó eljönni, és akkor a munka világából is kivenni a részem, az itteni kollégáimmal is beszélgetni, találkozni. Ez is egy más szelete az életemnek, de azért a 90 százaléka az életemnek, az most a kislányomról szól