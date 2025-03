Iszak Eszter: Nagyon örülök, hogy a kislányom ennyire szeret az apukájával lenni

Még februárban derült ki, hogy kik lesznek A Nagy Duett hamarosan induló új évadának versenyzői. A éneklős show háttérműsorát Iszak Eszter vezeti majd, aki 14 évvel ezelőtt maga is versenyzett A Nagy Duettben. Arról, hogy hogyan élte meg annak idején a műsorban való szereplést, most a hot! magazinnak mesélt.

– idézte a Bors a műsorvezetőt, aki az interjú során arról is beszélt, hogy hogyan készül a mostani feladatára.

Tizenöt éve dolgozom műsorvezetőként, ezért szerencsém van, hiszen ebben van tapasztalatom. A legtöbb szereplőt ismerem, és még ha nem is vagyok velük napi kapcsolatban, sokaknak ismerem a pályafutását és az aktuális életét, ami mindenképpen előny. Ettől függetlenül figyelemmel kísérem majd a felkészülésüket, ott leszek az adásokon, de úgy gondolom, hogy nem lesz nagyon más, mint az eddigi műsorvezetői feladataim, vagy akár a Mokka: érdeklődőnek kell lennem, azzal pedig sosem volt gond.

Ami a munkáit illeti, az édesanya elárulta, hogy a családjára mindig számíthat, kislánya, Mirabella a műsorai ideje alatt is jó kezekben van.

Szerencsére a férjemmel mindent megoldunk. Ő marad otthon a kisbabánkkal, ha a Mokkában kezdek reggel, és azután megy el dolgozni, hogy én végeztem. Váltjuk egymást. Nagyon örülök neki, hogy ezt ilyen könnyedén abszolváljuk. A Nagy Duett pedig vasárnaponként lesz, de már erre is van tervünk: szerencsére anyósom is és anyukám is jelentkezett, hogy jönnének segíteni. Mindez persze logisztikát igényel, és a munkámmal kapcsolatban már nem vagyok annyira rugalmas, mint huszonévesen, hiszen a kislányom az első, de szerencsére a feladataim lehetővé teszik, hogy hozzá igazítsak mindent. Annak meg nagyon örülök, hogy a kislányom ennyire szeret az apukájával lenni. Szerencsére nagyon jól elvannak.