Az erotikus jeleneteket kivágva vetíti le március 15-én a TV2 a Hunyadi első három epizódját

Múlt hétvégén debütált a TV2-n a Hunyadi, ami a hét legnézettebb műsora lett. A nagy érdeklődésre való tekintettel a csatorna bejelentette, hogy március 15-én újra levetítik a sorozat első három epizódját. Ez első két részt délután, a harmadikat pedig a Tények után láthatják a nézők, majd a történet az új, negyedik és ötödik epizódokkal folytatódik.

A múlt hétvégi premierek után az esti műsorsávban vetített sorozattal kapcsolatban többen is nehezményezték, hogy az epizódokban meglehetősen sok az erotikus jelenet, így a fiatalabb korosztály a korhatáros karikák miatt nem láthatja azt. Az Index ma arról írt, hogy TV2 részben ezért is döntött úgy, hogy kivágja az erotikus jeleneteket a már levetített három epizódból, melyeket így aztán nap közben, március 15-én a fiatalabb korosztály is meg tud majd tekinteni.

Szerettük volna, ha a Hunyadi az egész család számára elérhetővé válik. Mivel a sorozat már az első részek után hatalmas népszerűségnek örvendett, szerettük volna, ha még több emberhez eljuthat. A délutáni idősávban az erotikus jelenetek kivágásával lehetővé tettük, hogy korosztálytól függetlenül most szombaton mindenki élvezni tudja az első három részt

– válaszolta a portál megkeresésére Dobsi Adrienn, a TV2 Csoport kommunikációs igazgatója.

A vágott, családbarát Hunyadi-epizódok levetítése semmi olyan műsort nem rúg fel vagy kényszerít kispadra, ami befolyásolná a március 15-i ünnep megemlékezéseit a csatornán. A célunk az volt, hogy a magyar történelem egyik fontos alakjának történetét minél több ember megismerhesse, legyen szó kicsiről vagy nagyról, fiatalról vagy idősebb nézőről

– tette hozzá Dobsi, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Super TV2-n továbbra is látható lesz a sorozat rendezői változata, a TV2 Playen pedig a már levetített első két rész mindkét változata ingyenesen visszanézhető, szombaton pedig a harmadik is elérhetővé válik.