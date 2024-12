WhisperTonék győzelmével ért véget a Dancing with the Stars idei évada. Polgári nevén Strenner Antal hosszú ideje gyárt már tartalmat a YouTube-ra és ma már a TikTokra is, idén pedig a táncos műsorban próbálta ki magát.

Nemcsak kipróbálta, de a döntőig menetelt Tóth Katicával, hogy végül a nézők megszavazzák őket győztesnek.

És most álljon itt egy fotó a YouTube-ra feltöltött első videójából: