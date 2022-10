Picasso-festményre ragasztották a tenyerüket klímaaktivisták Ausztráliában

Őrizetbe vették, majd elengedték az Extinction Rebellion aktivista szervezet két tagját Melbourne-ben, akik az ausztrál Victoria állam nemzeti galériájában található Picasso-festményre ragasztották a tenyerüket – írja a The Guardian. A lap szerint a festmény nem sérült meg.

“What one does is what counts. Not what one had the intention of doing.”

-Pablo Picasso.

Global emissions must be reduced now to save lives. https://t.co/0Fim58QkfA

— Extinction Rebellion (@ExtinctionR) October 9, 2022