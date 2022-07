Idehaza még mindig potom pénzért lehet szállást találni

Ijesztőnek tűnhet elsőre az elszabaduló árak mellett a nyár közepén nyaralóhelyet keresni, a valóság azonban sokkal rózsásabb, mint hinnénk.

A nyár nagy része már eltelt, de ez nem jelenti azt, hogy most már késő lenne szállást foglalni néhány napra, hogy kipihenjük az év fáradalmait. Tény, hogy egyre kevesebb a szabad hely, de kis utánajárással és alapos megfontolással még most sem lehetetlen gyöngyszemekre bukkanni. Ebben igyekszünk segíteni most egy kicsit.

Ilyenkor persze adódik a kérdés, hogy belföldön vagy külföldön érdemes-e körülnézni. Annál is inkább, mert egyre-másra érkeznek a legkülönbözőbb forrásokból olyan hírek, hogy a belföldi nyaralás, kiváltképp a Balaton megfizethetetlen, érdemes akkor már az Adriát célba venni. A valóság ezzel szemben arról árulkodik, hogy a tavalyi állapotokkal összehasonlítva tízezrekkel kerül többe egy külföldi nyaralás, és ebben még nincs benne a szállás és adott esetben a repülőjegy sem. Szóval aki az utolsó pillanatban határozza el magát egy kis lazításra, sokkal jobban jár, ha belföldön kezd el nézelődni.

Na de hol és mennyiért?

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy tavalyhoz képest átlagosan max. 15,4 százalékkal drágultak a vendégéjszaka árak egy fő részére a legnépszerűbb településeken Ugyanakkor a Szallas.hu adatai szerint 2018 óta országosan az évenkénti emelkedés átlaga 10,5 százalék volt, vagyis a mostani növekedés a tapasztalatok alapján teljesen trendszerű. Végeredményben még mindig ott tartunk, hogy létszámtól függően 100 ezer és 300 ezer forint közötti ráfordításból már ki lehet hozni idehaza emlékezetes, minden igényt kielégítő, de még a valóságtól nem elrugaszkodó nyaralást.

A statisztikát megnézve azt látjuk, hogy minden harmadik foglalás a Balaton térségébe szól, teltházról azonban még így sem lehet beszélni. A legnépszerűbb úti cél a fővároshoz is közel fekvő Siófok, a második helyen az északi part fővárosa, Balatonfüred, míg a harmadikon Hévíz foglal helyet. A felsoroltak mellett népszerű állomás még Keszthely, Balatonlelle és Balatonboglár is. Utóbbit érdemes külön észben tartani, hiszen itt az egyik legolcsóbb a szálláshelyek kínálata a szállások átlagos egységárát illetően, mindössze 7 822 forint. A legdrágább árakról Hévízen és Balatonfüreden beszélhetünk, itt 14 ezer forint felett van egy-egy éjszaka ára.

Ez azt is jelenti, hogy egy két gyermekes család könnyedén képes lehet 200 ezer forint alatt megúszni egy 4-5 napos üdülést szállásfoglalás tekintetében, akár Balatonfüreden vagy környékén is. De aki nem vágyik feltétlenül a Balatonra, még mindig célba veheti a szintén jó árakkal operáló Zalakarost, azoknak pedig akik tényleg feltétlen nyugalomra vágynak, a Celldömölkhöz közeli Mesterit tudjuk ajánlani, a mai viszonyok közepette potom pénzért.

Nagyszülős nyaralás esetén szintén lehet, hogy jobban járunk a zajos Balatont kerülve, kétségbeesni azonban ezesetben sem kell, ebben a helyzetben évről évre slágernek számít Hajdúszoboszló vagy Gyula, mindkét helyen könnyű kifogni még most is megfizethető szállásokat, apartmanokat.

És ha a párunkkal utaznánk? Ami azt illeti, rózsás a helyzet. Pécs-Siklós-Villány például kiad egy párnak egy romantikus hetet is akár, belefoglalva fürdőzést, borozást, kirándulást. De arra is van lehetőség, hogy belevigyünk egy kis fényűzést a pihenésbe, még mindig egészen pénztárcakímélő üzemmódban.

Bár elsőre valóban reménytelennek tűnik a nyár közepén az elszabaduló árak közepette megfelelő szállást találni arra a pár nap pihenésre, azonban az ember pedig újra és újra rádöbben, hogy ebben az országban csak úgy tobzódnak a csodás helyek, ahol az egész család feltöltődhet, mindezt úgy, hogy a tartalékokat sem kell felélni.