Kim Kardashian, Nicole Kidman és Dua Lipa is modellnek állt a párizsi divathéten

A Balenciaga divatbemutatóján léptek kifutóra.

Szerdán mutatták be a Balenciaga couture-kollekcióját a párizsi divathéten. Nemcsak a show nézői között voltak hírességek, de a kifutón is világhírű sztárok vonultak: a modellek elitjét Naomi Campbell és Bella Hadid képviselték, de mellettük feltűnt még a márka nem hivatalos nagykövete, Kim Kardashian, valamint Nicole Kidman és Dua Lipa is.

Kardashian anyja és legidősebb lánya, Kris Jenner és North West az első sorból figyelték a divatbemutatót, rajtuk kívül többek között az Eufóriából ismert Alexa Demie, illetve Tracee Ellis Ross színésznő is a közönségben voltak.

Nem ez az első alkalom, hogy a luxus divatház hírességeket is bevon a kollekciói bemutatásába. Legutóbb éppen márciusban fordult elő, hogy éltek ezzel a lehetőséggel, Kim Kardashian pedig akkor is kiválasztottak között volt. Négy hónappal ezelőtti teljesítményéhez képest most kifejezetten profinak tűnt.

A Vogue az Instagram-oldalán tett közzé egy összevágott videót a show legnevesebb résztvevőiről, de a YouTube-on az egész bemutató megtekinthető teljes hosszában.