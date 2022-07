Pár perc tornával is javíthat az ülő munkavégzéssel járó fájdalmakon

Az ülőmunkás munkahely első blikkre földi paradicsomnak tűnhet, elvégre nem szükséges, hogy testünket kemény fizikai igénybevételnek tegyük ki. Csakhogy adott esetben a monitor előtti hosszas ücsörgésnek megvannak a hátulütői, amire az egészségünk is rámehet. Az egyik ilyen lehet a mozgáshiány talaján kialakuló prosztatagyulladás.

Több tanulmány kitért már arra, hogy a napi többórányi ülőmunkát végző emberek hajlamosabbak a szív-és érrendszert érintő betegségekre, prosztataproblémákra és az aranyérre. Ha pedig nagyon kevés aktív testmozgás párosul ehhez, úgy a passzív életmóddal a baj csak fokozódhat.

Egy kreatív IT-vállalat

Nemrég egy IT-s cég ezek megelőzésére próbált megoldást találni, mivel a legtöbb munkavállalójuk légkondicionált termekben kizárólag ülőmunkát végez. Képernyők előtt dolgoznak a munkaidejük teljes egészében, hiszen az értekezletek is online formában zajlanak, ezért a cég HR-esei bevezettek egy új módszert, amellyel megpróbáltak elébe menni a gondoknak.

Kifejlesztettek egy olyan alkalmazást, amely a képernyőkön a munkafázisok folyamatosságának megszakítása nélkül, tehát a lezárt és az új munkafolyamat között felbukkan, és átmozgató mozdulatsorok elvégzésére ösztönzi a kollégát. Ezt nem lehet elkattintani, tehát a munkatársak addig nem is dolgozhatnak tovább, míg el nem végzik a gyakorlatokat. Kezdetben persze idegenkedtek tőle, mesélte a HR-osztály vezetője.

„Tudtuk, hogy lesznek olyan kollégák, akik a napi rutinjuktól való eltérést megterhelőnek fogják érezni, de egyszerűen meg kell érteniük, hogy az egészségük fontos a vállalat számára. Véleményem szerint ezt a szemléletmódot több cégnek is alkalmaznia kellene, elvégre a dolgozóknál soha nem lehet fontosabb a munka, amit végeznek. Másrészt az előzetes felmérésekből arra is számítunk, hogy a betegállományban töltött idő redukálódni fog.”

A gyakorlatok ráadásul rövidek és egyszerűek, nem kell hozzájuk segédeszköz: általános átmozgató, guggoló és tenziós gyakorlatokat kell elvégezni, ha felvillan az erre buzdító figyelmeztetés a képernyőkön. Emellett rövid sétákra is ösztönzik a dolgozókat, hogy még több testrészt tudjanak megmozgatni az adott időintervallumban. A visszajelzésekre egy hónap alkalmazáshasználat után voltak kíváncsiak a HR-vezetők: a dolgozóknak név nélkül kitöltött űrlapon kellett válaszolniuk a feltett kérdésekre. A megkérdezett 133 munkavállalóból 129-en úgy válaszoltak, hogy a közérzetük jobb, amióta mindennapi rutinjukká vált a rövid testmozgás, 18 válaszadó pedig azt is leírta, hogy egyéb sporttevékenységekbe is belefogtak – persze munkaidőn kívül.

„Kezdetben tényleg szkeptikus voltam. Pontosan tudom, hogy nem jó egész nap mozgás nélkül a monitort nézni, ezzel szerintem sokunk tisztában van. Valahogy ennek tudatában sincs motivációnk megmozdulni, még ha apró gyakorlatokról van is szó. De ez a fajta ösztönzés, amit kaptunk, jobbkor nem is jöhetett volna” – fogalmazott az egyik, negyvenes évei közepén járó férfi dolgozó.

Ha nincs elegendő mozgás

Altesti pangás állhat elő a napi 8-12 órás ülőmunkától, ami krónikus prosztatagyulladást, aranyeret és súlyos esetben akár mélyvénás trombózist is okozhat. A férfiak által uralt IT-berkekben a prosztatagyulladás kapcsán kialakuló alhasi fájdalom, valamint a vizelési zavarok a leggyakoribb panasz. Ugyan a betegek többségénél nem mutatható ki bakteriális fertőzés, de a gyulladásos prosztatatünetek gyakran visszatérő jellege nagyban befolyásolja a férfi közérzetét és lelkiállapotát (az akut gyulladás jóval hevesebb lefolyású). A prosztatagyulladás leggyakoribb tünetei:

fájdalmas vizelés,

gyakori vizelési inger,

gyenge vizeletsugár,

fájdalom érzése a húgycsőben,

alhasi fájdalmak: a lágyéktól az ágyéki részen át egészen a gátig, a herék és a végbélnyílás közti területig terjed,

fájdalom az intimtájékon,

szexuális problémák: merevedési zavar, esetleg ejakulációkor jelentkező fájdalom,

nagyfokú stressz.

A tornagyakorlatok az altesti pangás talaján kialakuló betegségek megelőzését célozzák. A tünetekkel járó prosztatagyulladás orvosi ellátást igényel. Amennyiben a fenti tüneteket tapasztalja, mielőbb keresse fel urológusát!

Hirdetés A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt helyi hatású készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül könnyen elérhető a legtöbb hazai a patikában, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.