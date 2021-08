Nyugodtan fantáziáljunk a valóságtól elrugaszkodott szexről

A szexuális szorongás egyik formája az, hogy szégyelljük, mi van a fantáziánkban, pedig nem kéne.

Nem ciki a szexuális fantázia

A szexuális bizonytalanság, bármilyen furcsa is, hihetetlenül gyakori. A társadalomban azonban sajnos nem ezt a képet látjuk: a társkereső alkalmazások, a szexualitásról nyíltan kommunikáló sorozatok, filmek, a reklámokban megjelenő intimitás mind azt sugallja, hogy az a normális, ha valaki tökéletes az ágyban. Hogy létezik tökéletes szexuális élet, és minden ami attól eltérő, az ciki. Csakhogy nincs olyan, hogy normális: másmilyen (szexuális) nevelést kaptunk, mások vagyunk, ennek ellenére a szexben valóban akad sok közös vonás az emberek között. Az egyik ilyen a szexuális fantázia. Mindegyikünknek van, volt vagy lesz élete során, de ha esetleg nincs, akkor is ott a pornó, ami valaki más fantáziájának szüleménye.

Rengetegen szégyellik azt, amiről fantáziálnak, pedig egyáltalán nincs okuk rá. Normális, ha valaki erőszakosabb szexről fantáziál, vagy akár az is, ha a legbizarabb pornófilmek kategóriájáról álmodozik. A szexuális fantázia többsége régebb óta létezik, mint azt hinnénk, biztos, hogy volt már olyasvalaki, akinek korábban szintén megfordult a fejében az, ami a miénkben. A pornófilmek pontosan ezen alapszanak, a legbizarabb kategóriák is azért találhatók az interneten, mert több érdeklődője is akad a műfajnak, tehát megéri legyártani. A fétisek sem kivételek, akkor sem, ha nagyon egyedinek tűnnek.

Bármiről is fantáziálunk, szinte biztos, hogy nem vagyunk azzal egyedül a világon.

Mindezt azért fontos tudni, mert számos férfi és nő él bűntudattal amiatt, hogy mire gondol. Vannak, akik pánikolnak a fantáziájuk miatt, pedig annak, amit gondolunk, semmi köze a valósághoz. A fantázia, bármilyen elrugaszkodott is legyen a valóságtól, nem azt jelenti, hogy a valóságban arra vágyunk, hogy ténylegesen, ugyanúgy megéljük valakivel. Ezért nem is minősíti az illetőt: nem lesz valaki perverz vagy éppen beteges fantáziájú, nem szabad elemezgetni a saját személyiségünket a szexuális fantázia miatt. Általában akkor kezdünk el aggódni a saját fantáziánkon, amikor a partner megkérdezni, miről is fantáziálunk, van-e olyasmi, amit szívesen kipróbálnánk, de eddig csak gondoltunk rá.

Mit tegyünk, ha van ilyen?

Ilyenkor esnek sokan kétségbe, hiszen valamennyire kimondatlanul is ott van az, hogy a fantáziában nem feltétlenül a partner a főszereplő, hanem valaki más. Akár az egyik sci-fi filmben látott karakter, vagy fantasy könyvek szereplői, esetleg hírességek, vagy akár valamilyen többes szexuális élmény – például a partner barátaival, a főnökkel vagy a szomszéddal. Ez is természetes, és nagy eséllyel a partner fejében is mások a főszereplők. A fantáziáról úgy beszéljünk egymásnak, hogy csak egy részét mondjuk el, gondoljuk végig, hogy mik azok a részletek, amiket akár a partnerrel is könnyedén megélhetnénk.

A helyszínt, a jelmezt, a cselekvést vagy akár a fejünkben zajló kommunikációt is bátran megélhetjük együtt, sőt, akinek nincs igazán saját szexuális fantáziája, hanem a pornó adja a képeket az agyába, onnan is nyúlhat ötleteket. A tanárnős-pizzafutáros-orvosos játékok partnerrel is kipróbálhatóak. Ha pedig egyáltalán nincs valakinek fantáziája, akkor az erotikus novellák, erotikus szépirodalom segíthet ebben.

A szexuális fantáziákat úgy érdemes a valóságba átültetni, hogy az törvényt ne sértsen és senkinek ne essen bántódása. Amíg valaki szándékosan nem akar másoknak ártani, sőt, saját magának sem, akkor bátran át lehet ültetni a hétköznapokba a szexuális fantáziát – amennyiben a partner nyitott rá. Érdemes a fantáziáról is beszélgetni egymással, éppen amiatt, hogy a szexuális szorongásnak ez a része eltűnjön a fejünkből. Mindenki fantáziál a szexről, és ha képesek vagyunk a partnerrel őszintén beszélgetni, elég hamar kiderül, hogy ő benne is akad szexuális bizonytalanság és frusztráció emiatt.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.