Mit kezdjünk azzal, ha a ránk zúduló információtömeg „stresszel” bennünket?

Az ember mentális egészségét megterheli a stressz, amely a bennünket időről-időre nyomasztó kedvezőtlen körülményekre adott válaszreakció. A megterhelés akár egészen komoly mértékű is lehet, de az, hogy ki hogyan viseli, egyénenként változó, illetve erősen függ attól is, hogy ki milyen megküzdő képességgel rendelkezik a stresszel szemben.

Hogy mitől stresszelünk, az az életkörülményeinktől is nagyban függ. Van, akinek a munkája okozza a legnagyobb stresszt, másnak a párkapcsolata, míg sokak számára az egzisztenciális problémái. Előfordulhat, hogy több tényező egyszerre jelenik meg, ilyen például a válás, ahol a párkapcsolati stressz, az egzisztenciális válság és a családi problémák egyidejűleg okozhatnak komoly nehézséget. De az elmúlt években egyre elterjedtebbé váló közösségi médiahasználat miatt ugyancsak kialakulhat stressz, hiszen ezekről az oldalakról válogatás, szűrés nélkül ömlik ránk nap mint nap a rengeteg információ.

Az információ-túlterhelés tehetetlen érzésben és mentális fáradtságban nyilvánulhat meg. Ez pedig valódi szorongás, ami befolyásolhatja a mindennapi cselekedeteinket, hiszen következményeként több rossz és negatív hatású döntést is hozhatunk. A döntéseinket aszerint befolyásolja az adatok áramlása az agyunkban, hogy milyen mennyiségű információ ér el bennünket naponta.

A technika vívmányainak „hála”, a mai ember órákat tölt minden nap multitasking üzemmódban: egyszerre figyeli a közösségi média történéseit, végzi a munkáját, és közben még intézkedik is. Ez sok esetben felettébb megterhelő lehet. A multitasking emeli a stresszhormon, a kortizol szintjét a szervezetünkben, ráadásul az újabb és újabb információkra vadászva a testünk adrenalint is termel. E két hormon magasabb jelenléte összekapcsolható a stresszel, amely elvben arra hivatott, hogy az emberi test fuss-vagy-üss válaszreakcióját beindítsa.

A kérdés az, mit lehet tenni ez ellen? Egyértelmű, hogy csak csekély mértékben tudjuk befolyásolni, mennyi információt engedünk be, de amin tudunk, azon célszerű lenne változtatnunk. Korlátozhatjuk például a közösségi média használatát, akár úgy, hogy a mobiltelefonunkon és egyéb eszközeinken leállítjuk az értesítéseket ezekről az oldalakról. Az értesítések azért lehetnek ártalmasak, mert akkor is ránk zúdítják információt, amikor azt egyáltalán nem várnánk, ez pedig egyenes út az információ-túlterhelődés állapotához. A hozzáállásunkon is érdemes változtatnunk: nézzünk szembe a ténnyel, hogy a közösségi média is egyfajta hírszolgáltató, ha tetszik nekünk, ha nem.

Bátran állítsunk be magunknak bizonyos időszakokat, amikor nem figyelünk mindent egyszerre, és amikor megnézzük a legfrissebb híreket, ezt lehetőleg kontrollal tegyük, például időzítőt beállítva. Célszerű a napnak olyan időszakát választani a több információ olvasgatására, amikor az várhatóan kevésbé vagy egyáltalán nem okoz szorongást. Ez egyértelműen inkább a reggeli, esetleg déli időszak lehet, míg az esti, elalvás előtti pár órában már érdemes minden fajta hírtől eltávolodnunk. Ugyanez igaz a tévére is, különösen a koronavírus-járvány idején: elalvás előtt arról hallani, hányan haltak meg és hányan vannak kórházban, szintén a stresszhormon, a kortizol szintjét emeli meg a testünkben, ami kihathat az éjszakai alvásunk minőségére. A mobiltelefonunkon estére állítsunk be kékfényszűrőt, de közvetlenül elalvás előtt inkább már ne is nyomkodjuk a készüléket.

Mindig tegyünk meg mindent a mentális egészségünkért, de a mostani időszakban különösen fontos, hogy szelektáljuk, mit engedünk be az információk sokaságából és mit nem. A mindennapokban rengeteg stressznek lehetünk kitéve, és nem biztos, hogy minden helyzetben mindig megfelelően reagálunk. De a lehetőségeinkhez mérten tegyünk meg mindent azért, hogy csökkentsük a stressz mértékét!

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriana, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer napközben oldja a feszültséget, éjjel pedig altat. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. Már nagyobb, 60 szemes kiszerelésben is elérhető.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.