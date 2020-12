El akartak kötni egy autót, de szerencsétlenségükre ott volt a Mikulás és a manó rendőr

A Mikulás nem volt híján a bátorságnak.

Egy népszerű riverside-i bevásárlóközpont parkolójából akart ellopni egy Honda CR-V-t három férfi. Csakhogy azt nem tudták, hogy egy Mikulásnak és egy manónak öltözött rendőr is ott van a pláza külterületén egy rendőrségi kampány részeként – írta a CNN.

Két gyanúsított elfutott, de hamarosan elkapták őket. A letartóztatásról videó is készült, amin látható, hogy a manónak öltözött nyomozó fegyverrel a kezében arra utasítja az egyik elkövetőt, hogy térdeljen le. Majd megjelenik a futó Mikulás is, oda is szól neki kollégája:

Kapd el Mikulás!

Ugyanis a másik futásnak eredt elkövető ellenállást tanúsított, az odarohanó Mikulás teperte a földre.

Az egyik gyanúsítottat később szabadon engedték, a másikat viszont nem kábítószer-birtoklás és a letartóztatásnak való ellenállás miatt.

A harmadik elkövető – ahogy a videóban is látszik – a kocsival elmegy, de nem messze a parkolótól otthagyta a járgányt. Őt is azonosították, hamarosan letartóztatják – közölte a rendőrség.

A rendőrség kampánya alapvetően a bolti lopások ellen irányult, ennek keretében három embert tartóztattak le, köztük egy nőt, aki egy bevásárlókocsinyi áruval akart meglépni, illetve egy férfit, aki pedig 1000 dollár (300 ezer forint) értékben lopott el Lego-készleteket. A rendőrség először vetett be Mikulás-jelmezes rendőrt.