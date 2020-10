Élő adásban vizsgáltatta meg a heréit, ez menthette meg bátyja életét

Egy kis gyorstalpaló Chris tévés szerepléséről

Chris csak a negyedik napon érkezett a 2017-es Love Island villájába, Montanával el is ment randizni. Másnap őt választották meg a legjobb testű srácnak a lányok, és elmehetett egy újabb randira, ezúttal Chloë-val, ami jó döntésnek bizonyult, mert a lány dobta Kemet, és vele jött össze. A második héten Gabby és Tyne-Lexy is próbálta elcsábítani, sikertelenül. A következő hét viszont elég sűrű lett, először megnyerték a smoothie-készítő versenyt (szájjal kellett továbbadni a gyümölcsöt a másiknak, aki leturmixolta, majd szájban adta vissza a lét a másiknak, aki azt egy pohárba továbbította). A siker ellenére veszélybe kerültek, majdnem el kellett hagyniuk a villát. Talán ez vezetett oda, hogy Chris innentől inkább Oliviával alkotott egy párt. Randizni is voltak, ahol végül egy vacsorára vásároltak be a többieknek. Az ötödik héten jött a dráma, meg kellett bízniuk egymásban a lánnyal, mert csak akkor juthattak tovább, ha egymást választják.

Jól döntöttek, és bár így végül ők lettek a harmadik helyezett pár, Chris Hughes lett a széria legnagyobb nyertese.

Kemmel, villabeli barátjával több spin-offjuk is volt utána, ahogy a szakításáról Oliviával is volt külön tévéműsor. Aztán járt közel másfél évet a Little Mix énekesnőjével, Jesy Nelsonnal is, akivel idén szakított, azóta pedig úgy néz ki, összejött az Instagram-modell/influenszer Mary Bedforddal. A Love Island óta eltelt három évben az exfocista nem veszített a népszerűségéből, amihez hozzájárult az is, hogy 2018-ban a Mokkához vagy a Reggelihez hasonló This Morning nevű tévéműsorban volt vendég, ahol élő egyenes adásban megvizsgáltatta a heréit. Lehúzta az alsóját, és egy gumikesztyűs orvos rendesen áttapogatta, megnyomogatta a nemi szervét.

Videók a témában:

Na, ennél lejjebb már nem igazán lehet süllyedni

– gondolhatnánk, miközben az a bizonyos herevasalás jut eszünkbe, Hughes azonban (itthon szokatlan módon) nem öncélúan vágott bele a projektbe. A műsorban árulta el, hogy több műtéten is átesett tizenöt éves kora óta, mivel here-visszértágulatot diagnosztizálták nála. Annak, hogy élőben megvizsgáltatta a heréit, csak az volt az oka, hogy felhívja az emberek figyelmét a rák veszélyére. A videót csak a Facebookon, a későbbi dokufilm megjelenéséig, 35 milliószor látták, azóta ehhez csapódott pluszban egy hétmilliós megtekintésszám.

Chris elárulta, maga miatt nem izgult, mert már szinte minden vizsgálatot elvégeztek korábban a heréin. A BBC-nek elmondta, varicoceléje volt, amit tizenöt évesen vett észre, de évekig nem foglalkozott vele, mert nem igazán okozott neki gondot. Pár évvel később rávette magát a műtétre – aminek örökre ott maradnak a hegei emlékeztetőül –, de akkor még nem is sejtette, hogy a reggeli műsorban tett szereplése mekkora hatással lesz a testvérére, Benre.

Nem is tudtam, hogy megy a műsorba megcsinálni azt a vizsgálatot. Munkából jöttem haza, anya és apa azt mondták, meg kell néznem az adást, mert az öcsém szerintük valami egészen elképesztőt csinál

– mesélte Ben, aki osztotta szülei véleményét az akcióról, gratulált is a hazaérkező Chrisnek, majd még aznap este úgy döntött, meg is vizsgálja a heréit, és kitapintott egy csomót.

Sorsszerű volt, hogy Chris bement és megcsinálta azt a vizsgálatot, én pedig amiatt találtam meg a csomót. Nem is jutott eszembe ellenőrizni korábban, a herék egészségével kapcsolatosan nem sok mindent látsz a közösségi oldalakon vagy a tévében.

Néhány vizsgálat után kiderült az is, hogy a csomó rákos, de még mielőtt eltávolították volna, Ben úgy döntött, spermájának egy részét elrakatja. Ekkor jött a második csapás: a tesztoszteronszintje túl alacsony volt a spermium előállításához, emiatt Londonba küldtek, hogy lássa őt más orvos is, és a műtétje után két hónapon át gyógyszeres kezelést kapott.

A rákos daganat 2019 januári eltávolítása óta Ben Hughes próbálja kideríteni, miért van ez a problémája, illetve mi lehet a megoldás, mert bár barátnőjével, Oliviával (nem azonos a fenti versenyzővel) eddig még nem akartak gyereket, de egyszer valószínűleg eljön annak is az ideje.

Szörnyű találkozni álmaid nőjével úgy, hogy nem vagy képes teljesíteni az álmait (…) Szerintem ő a világ egyik legcsodálatosabb embere, és nagyszerű anya lenne. Ezért szeretném gyerekekkel megajándékozni

– idézte a Mirror Bent.

Történetükről nemrég egy dokumentumfilmet készítettek a testvérpár főszereplésével Én, a bátyám és a golyóink címmel. Ők ketten mindig is közeli kapcsolatot ápoltak, a Love Island előtt szinte minden idejüket együtt töltötték, ezért is mennek át ezen az egészen együtt a filmben is. Remélik, a filmmel másokat is arra ösztönöznek, hogy vizsgáltassák meg a saját heréiket, még ha ez szerintük nincs is napjaink fő problémái között.

A filmben van egy olyan rész is, amikor Bennek és barátnőjének az orvos elmondja, a férfi spermiumszáma csaknem nulla.

Valószínűleg, akik látják ezt a dokumentumfilmet, azt várják, hogy Bent valami jó hír éri, de nem jön semmi ilyen, az egyik csalódás követi a másikat

– mondta a Daily Mailnek Chris. Ben esélye „gyógyulásra” húsz százalék, mégis megpróbál pozitív maradni.

Szerintem jobb helyzetben vagyok, mint a legtöbb barátom, akik sosem vizsgáltatták meg a termékenységüket, és elég szerencsésnek gondolom magam, mert én már abban a helyzetben vagyok, hogy elkezdtem utánanézni a dolgoknak, és legalább valami történik ezzel kapcsolatban.

Chrisnek ezzel szemben semmi gondja a spermiumszámával, annak ellenére sem, hogy korábbi betegségének ez az egy kockázata volt. Ezt a filmben nagy boldogan el is újságolja akkori énekesnő barátnőjének, megbeszélik, hogy lesz is három-négy gyerekük, de aztán még szintén a filmből kiderül, szakítottak a tavaszi karantén alatt.

Nagyobb szmog, kevesebb spermium

A férfi termékenység körüli problémák egyre riasztóbbak a tanulmányok szerint. Az Amerikai Egyesült Államokban és Európában 2002 és 2005 között 85-ről 79 százalékra esett azok aránya, akiknek az összes mozgó spermiumszám (TMSC) tizenöt millió darab/egy milliliter ondó felett van. Az ötmilliónál kisebb számmal rendelkező férfiak aránya kilencről 11,5 százalékra nőtt – átlagosnak egyébként a 20–30 milliós érték mondható. Egy másik tanulmány szerint a nyugati férfiak spermiumszáma az elmúlt negyven évben megfeleződött.

A spermiumszám csökkenésének okairól nincs egyetértés a szakértők között. Chris a filmben a helyi pubban barátai körében arról érdeklődik, szerintük mi okozhatja, és elég közel is járnak a magyarázathoz: a hőmérséklet, a túl szoros alsó, a drogfogyasztás, de ezeken kívül a kutatók szerint olyan életmódbeli faktorok is közrejátszhatnak, mint a környezetszennyezés.

Ugyanakkor Chris arra is rájött, hogy ő és a haverjai is mennyire keveset tudnak alapvetően ezekről a dolgokról, és hogy nehéz is ilyenekről beszélni a társadalmi nyomás miatt, ami a férfiassággal kapcsolatos elvárások következtében alakult ki.

A férfiak bűnösnek érezhetik magukat, ha nem tudnak teherbe ejteni egy nőt, de ez ugyanannyira női, mint férfi kérdés. Korábban, mikor még Chrisszel fiatalabbak voltunk, és kimozdultunk a barátainkkal, próbáltunk senkit sem teherbe ejteni, pedig azt sem tudtuk, egyáltalán képesek lennénk-e rá

– mondta kuncogva Ben. Chris hozzátette – szintén kicsit viccelődve –, még a Google is „stigmatizál”, mert a termékenységre keresve sokkal több információ áll rendelkezése a nőknek, mint a férfiaknak.

Ha lemegyünk a kocsmába, nem erről beszélünk, a nők talán. Pedig ez egy fifti-fifti dolog.

Ben nem csak ezzel a dokumentumfilmmel próbál segíteni, hanem a volt iskolájába is visszamegy előadást tartani a diákoknak arról, hogyan vizsgálják meg magukat, és mit csináljanak, ha esetleg találnának egy csomót. Illetve a közösségi médiát is erre használja, sikerrel, hiszen már a világ számos pontjáról kapott olyan üzenetet, hogy az illető egy posztja miatt átvizsgálta magát, és csomót talált.

Egy héttel később jött válasz, hogy rákos sejtek, és kemóra van szüksége, de köszöni nekünk, hogy segítettünk. Egy rakás ilyen üzenetet kapok, és tudom, hogy Chris is

– mondja Ben, aki szerint a férfiak idegenkednek attól, hogy az érzelmeikről beszéljenek, mert nem lehetnek problémáik, és erősnek kell mutatkozniuk ebben a világban, és saját erejükből kell túl lenniük rajta, pedig ez valójában nem kellene, hogy így legyen.

Ha csak egy dolgot mondhatok a férfiaknak: beszéljetek róla!

– tanácsolja az idősebbik Hughes.

Kiemelt kép: This Morning