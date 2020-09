Felakasztva találták meg az orosz főiskolást, akinek bizarr üzenet volt a telefonjában

„Te és 99 másik játékos. Csak egyvalaki maradhat életben.”

Szeptember 14-én jelent meg a hír az orosz sajtóban, hogy előző nap délután fél öt körül a moszkvai területhez tartozó Vlasziha faluban a Nemzetközi Jogi Főiskola elsőéves hallgatójának holttestére bukkantak. A 19 éves Artyom Tarancovot egy kampóra erősített kötélre felakasztva találták meg. A feltételezések szerint öngyilkos lett. A közelében talált telefonjában a következő üzenet szerepelt:

Te és 99 másik játékos. Csak egyvalaki maradhat életben.

A rendőrök a mobilja mellett lefoglalták a számítógépét, az egyik füzetét és a pendrive-ját is. Az ügyben nyomozás indult.

A Moszkva24 hírportál megkereste az áldozat korábbi diáktársait. Egykori általános iskolai osztálytársa szerint Tarancov már gyerekként is zárkózott volt, leginkább a programozás érdekelte, a társaival is főleg online beszélgetett, nem igazán mozdult ki velük. Az általános iskola után Artyom TB-jogi ismereteket tanult egy szakiskolában. Egy diáktársa visszahúzódó emberként emlékszik vissza rá, szerinte ugyanakkor nem igaz, hogy zárkózott vagy félénk lett volna – igaz, bőbeszédűnek sem mondaná. Átlagos, kiegyensúlyozottnak látszó srác volt. A szakiskolai társ mesélte el azt is, hogy Tarancov nagy anime-rajongó volt.

A gazeta.ru a főiskolai társait szólaltatta meg, akik hallgatag, zárkózott anime-rajongóként írták le korábbi diáktársukat.

Mindenben csalódott

Megszólalt a lapnak egy Pável nevű fiatal férfi is, akivel az interneten ismerkedett meg a főiskolás. Pável megerősítette a japán rajzfilmekkel kapcsolatos érdeklődést, azt mondja, a fiúnak a közösségi oldalakon is anime-képekkel volt tele a profilja. Az egykori ismerős azt is kiemelte, hogy Artyom mindenképp el akarta hagyni az országot, ezért is kezdett el japánul tanulni.

Pável szerint az utolsó hónapokban a barátja mintha kissé megváltozott volna: dacára annak, hogy rendezett volt az élete, és jó kapcsolatot ápolt a szüleivel, úgy tűnt, mindenben csalódott – az ismerőseiben, a hazájában, de leginkább talán önmagában.

Leginkább a párkapcsolat hiánya volt, ami megkeserítette a mindennapjait, talán ezért is töltött ennyi időt az anime-rajzfilmek és -képregények nézegetésével.

Pável a barátja mobilján megjelent bizarr feliratról is nyilatkozott: szerinte az előugró ablakban megjelent szövegnek nincs köze a halálesethez. A férfi úgy véli, hogy amiről az orosz lapok írnak, azaz hogy ismét felbukkant az interneten egy öngyilkossághoz vezető játék, nem több mint feltételezés, sőt: szerinte pusztán az események véletlen egybeesése, hogy a fiú halálát ez az üzenet előzte meg. Pável szerint nem lehet tudni, mikor jelent meg az említett üzenet a telefonon, ráadásul a szöveg lehet akár egy stratégiai online társasjáték reklámja is: száz játékos indul egy küzdelemben, és végül csak egy maradhat talpon.

Ennek némiképp ellentmond a gazeta.ru értesülése, amely szerint nem előugró ablakos reklámról volt szó – a fiú sms-t kapott, és az üzenet időpontja is ismert: aznap 12:59 perckor érkezett.

Hogy Artyom Tarancov tagja lehetett-e veszélyes játékokkal kapcsolatos online csoportoknak, arról Pável nem tudott érdemben nyilatkozni, hiszen ezek zárt közösségek. Szerinte amúgy sincs bizonyíték az ilyen jellegű „játékok” és csoportok létezésére.

Követni minden parancsot

Az orosz sajtóban mindenesetre megjelentek a feltételezések, hogy ismét a Kék Bálnához hasonló „játék” bukkanhatott fel az országban, és a fiatal férfi halálának lehet is köze egy ilyen kihíváshoz. Három és fél évvel ezelőtt írtunk arról, hogy Oroszországban drámai növekedést tapasztaltak a gyereköngyilkosságok számában, és a szomorú statisztikában sokak szerint szerepe lehetett a „halálcsoportoknak”, azaz az olyan online felületeknek, ahol az adminisztrátorok vagy „mentorok” öncsonkításra és – legvégül – öngyilkosságra veszik rá a sebezhető serdülőket.

Az orosz lapok a Kék Bálna mellett az „f57” és az „Ébressz fel 4:20-kor” csoportokról cikkeztek korábban, Magyarországra pedig leginkább a Momo nevű „lény” számlájára írt öngyilkosságok híre jutott el. Bár a tagok soha senkinek nem beszélhettek a csoportokban történtekről, mégis kiderültek bizonyos részletek a „játékszabályokról”, például hogy

minden körülmények között teljesíteni kellett a vezető utasításait (minden egyes feladatot, például öncsonkítást,

az elvégzett feladatok bizonyítására fotót vagy videót kellett bemutatni,

végül öngyilkosságot kellett elkövetni.

Az adminok a játékosokat többi között azzal tartották sakkban, hogy hozzátartozóik halálával fenyegetőztek. Az áldozatok általában olyan nehéz sorsú vagy szerelmi csalódáson nemrég átesett fiatalok voltak, akik egy idő után nem úgy gondoltak a halálra, mint a legborzalmasabb tragédiára, hanem a megoldást látták benne a vergődésük, rossz élethelyzetük megszüntetésére.

Az orosz Facebooknak nevezett Vkontakte oldalon az f57 nevű csoportot irányító Filipp Lisz (azaz Róka, valódi nevén: Filipp Bugyejkin) egy interjúban azt állította, tizenhét fiatal öngyilkossága írható a számlájára. Végül két halálesetet tudtak rábizonyítani, ám mindössze három évet és négy hónapot kellett rács mögött töltenie.

A tökéletes világért

Visszatérve Artyom Tarancov ügyére: a gazeta.ru szerint Ogyincovó városának (itt található a jogi főiskola egyik kampusza), rendőrsége nyomozást indított a haláleset ügyében, a holttestet igazságügyi orvosszakértők vizsgálják.

A VKontakte oldalon rátaláltunk Tarancov profiljára. Az adatlapja szerint a fiú az „ami az életben a legfontosabb” rubrikába azt írta be: „a világ tökéletesítése”, a legfontosabb emberi tulajdonságoknak pedig a bátorságot és a kitartást tartja a VK szerint. A dohányzáshoz és az alkoholfogyasztáshoz a hozzáállása „élesen negatív”.

Az adatlapján 109 fotó található, egytől-egyig anime-képek, leggyakrabban alulöltözött női vagy lányfigurákról. A közösségi oldalon összesen 22 ismerőse volt. A Vkontakte adatait használó VKLOOK nevű automata rendszer szerint Artyom utoljára 2020. szeptember 13-án 13:55-kor lépett be a közösségi oldalra. Azaz egy órával a furcsa üzenet után, és két és fél órával azelőtt, hogy a holttestét megtalálták.

