A pornó menekülés is lehet a kapcsolati problémák elől

A magány, az elutasítottság érzése a párkapcsolatban akár érzelmileg akár testileg történik meg, borzasztó érzés mindenki számára. Vannak, akik úgy próbálják meg oldani ezeket a rossz érzéseket, hogy belefeledkeznek pár órára a pornófilmek világába és amennyire tudják, oldják magukban a feszültséget. De ennek sok-sok mellékhatása lehet évek múlva, amik oda-vissza hatnak a párkapcsolatokra, a baráti kapcsolatokra.

A pornónézés és az ehhez kapcsolódó, magányosan megélt orgazmus komoly mellékhatásokat okozhat évek múlva. A testképpel kapcsolatos gondoktól kezdve egészen a depressziós tünetekig szép lista gyűlhet össze. Van azonban a pornónak olyan mellékhatása is, ami a párkapcsolatokra vonatkozik: azoknál a férfiaknál, akik szorongóbbak, előfordulhat, hogy a párkapcsolatban megélt csalódások miatt menekülnek a pornóoldalakra.

Ez nem jelenti azt, hogy erről a partner tehet, erről szó sincs, hiszen ketten vannak a kapcsolatban, a felelősség is fele-fele arányban oszlik el. Mindössze az a lelki folyamat állhat emögött, hogy amíg a párkapcsolatban sok-sok kudarcélmény van, addig a pornófilmek nézésével pillanatnyi sikerélményt lehet megélni. Nem feltétlenül a szexualitásban megélt kudarcra kell gondolni, elég az is, ha sok-sok érzelmi probléma marad feldolgozatlanul.

A feleségem támogatására nem sokszor támaszkodhatok, ha a kapcsolatunkról van szó. {…} Ha ajándékot veszek neki és nem olyan amire számít, amit akar, ezt szóvá is teszi. {…} Nagyon frusztrált és tiszta ideg minden napom, hogy ma éppen mi lesz a baj. {…} Sokszor ha valami sértőt vagy bántót is mond, amikor nem is szolgáltam rá, egyszerűen elengedem a fülem mellett, már nem próbálom megbeszélni, csak a feszültséget növelném és veszekedés lenne a vége.”

Az idézett sorok egy olyan olvasótól származnak, aki levelében azt írja, minden nap vissza kell fojtania az érzelmeit, állandó feszültségben él a feleségével, úgy érzi, megfullad a kapcsolatában. Éppen ezért azt is írja, hogy ő hogyan igyekszik ezekből felszabadulni: „mivel a szexuális életünk nem kiegyensúlyozott, gyakran menekülök a pornóba, chat-oldalakra, hogy kiéljem, felszabadítsam magam a gondok alól, maszturbálással. Van, hogy ezt naponta többször megteszem.”

A szorongás oldására alkalmi megoldást kínál

A pornónézés és a maszturbálás szorongásoldásként is működik, de ez nagyon veszélyes terep, függőséghez vezet, a helyzet pedig évekre így maradhat. Ráadásul a pornófilmeknek megvan az a sajátosságuk, hogy idővel kevés lesz az agynak az inger, szükséges lesz egyre erőteljesebb képekre ahhoz, hogy elérjen valamiféle izgalmat az agyban. A választott pornókategóriák egyre durvábbak lesznek, és ezt a helyzetet csak tetézi, ha a látott jelenetben az igencsak felfokozott izgalmi állapotban még durvább képek következnek, hiszen ezzel összekapcsolódik az agyban a kettő (akármilyen undorító is a jelenet). Ez lesz az, amire szükség lesz a következő maszturbálási szeánszon, hogy meglegyen a kielégülés érzése. Ördögi kör a helyzet, és aki naponta többször is ezzel tölti üres óráit, könnyen találhatja magát a gödör mélyén.

A párkapcsolati gondok nem mindenkinél vezetnek el idáig, az, hogy miként reagálunk a stresszes helyzetekre, egyénenként változik, vannak, akik kevésbé képesek megbirkózni, és vannak, akiknek könnyen megy. Azoknál a kapcsolatoknál, ahol nagyon eltérőek az igények akár a szeretet nyelvének kifejezésében, akár a szexben, akár a mindennapok megélésében, nehéz lehet egymáshoz alkalmazkodni.

A szorongás és a magány érzései összefüggnek a pornóval, a pornó menekülés a gondok elől, azonban idővel ürességet, cél nélküliséget tapasztalhat a rendszeres pornófogyasztó.

Sokakban felbukkanhat a szégyenérzet a maszturbálások után, és fokozottabban hat az önbecsülésre is, bár ez utóbbit a párkapcsolati gondok is befolyásolják. A barátok, a hobbik, a sportolás, a kollégákkal való találkozások háttérbe szorulnak, a pornó kerül a középpontba. A probléma amiatt súlyosbodik, hogy ördögi körbe kerül a pornófogyasztó, és a magány érzése még erősebbé válhat. A pornófogyasztásnak van egy olyan hozadéka is, hogy csökkenti a párkapcsolattal való elégedettséget, az érzelmi közelség teljesen el is tűnhet a kapcsolatból, ugyanez megtörténhet a szexuális élettel is. Az ezekkel való szembesülés ismét visszaterel a pornóhoz, és ezzel be is zárul a kör.

A megoldás a változás, ami sokaknak ijesztő lehet

A kérdés az, hogyan lehet ebből kikerevedni, pláne, ha hosszú évek óta így éli valaki az életét. Egyedül nehezen fog menni változtatni, mindenképpen szükséges ehhez egy szakember. A párkapcsolati gondokat is idővel fontos lenne megoldani, már ha úgy döntenek, hogy együtt folytatják tovább, és ehhez is jó a szakember, aki megtanítja, hogyan kellene jól kommunikálni egymással, hogyan lehet megfelelően kifejezni az érzelmeinket, gondolatainkat és hogyan reagáljunk arra, ha a partner elmondja a problémáit. A megfelelő kommunikáció a siker titka, csak ez vezethet el oda, hogy két ember élete ne a dacról, haragról és a veszekedésekről szóljon minden nap, hanem a harmóniáról.

A változás, a változtatás ijesztő gondolat lehet, és bár az, aki benne van, tudja, hogy változtatnia kellene, mégis, nehezen vagy egyáltalán nem megy. A megoldás sokak fejében az, hogy teljesen el kell vágni minden szálat a pornóval, de aki ebbe belefog, és semmi mást nem változtat az élete egyéb területein, hamar kudarcot vallhat. A titok abban a lelkiállapotban van, amit az illető megél, tehát ha valaki a szorongás oldására, a magány érzésének csillapítására használja a pornót évek óta, akkor erre kell gyógyírt találni, azaz másmilyen formát kellene választani a szorongásra, a stressz levezetésére. Ez lehet sportolás, stresszkezelési technikák elsajátítása, de ehhez mindenféleképpen fontos megkeresni egy szakembert, akivel a mindennapokban megélt nehéz érzelmeket és gondolatokat is meg lehet osztani.

