Ezzel a dallal búcsúzott tőle.

John Travolta feleségének, Kelly Prestonnak a halálhíre sokakat érintett érzékenyen. Többek között Adam Levine is megemlékezett a színésznőről, aki 11 évvel ezelőtt, a She Will Be Loved című videójában is főszerepet játszott és akihez meghatározó emlék köti.

Az első színpadi csókom.. Hiányozni fogsz nekünk Kelly. Mindig különleges helyed lesz a szívemben

– írta posztjában Levine.



