Chris Evans egy videohívásban arról faggatta Paul Ruddot, hogy mekkora a pénisze

Chris Evans a Variety magazin nevében interjút készített Paul Ruddal, de olyan kérdéseket tett fel a színésztársának, amit normális körülmények között nem szokás. Azaz, hogy mekkora a pénisze. Az egész azzal kezdődött, hogy megkérdezte, mikor kezdik el forgatni A Hangya harmadik részét, ha egyátalán elkezdik. Innentől elszabadult a pokol. Paul Rudd annyival lekeverte, hogy erre egyelőre nem válaszolhat. Hozzátette, hogy nem tudja, hogy mit mondhat és mit nem a szerződése miatt, és hogy ezt Evans is jól tudja, mire Amerika Kapitány zavartalanul folytatta:

– kérdezte, mire Rudd nagyjából az egész világ örömére azt válaszolta, hogy:

Aztán folytatták a marháskodást.

Chris Evans: Are there plans on shooting [the third #AntMan film]?

Paul Rudd: I’m not going to be able to say anything, Chris.

Evans: I might as well ask you what your paychecks are. Paul, what’s your penis size?

Rudd: It’s even bigger than my paycheck https://t.co/gtg85LrtNT pic.twitter.com/qKRr7bj5Cn

— Variety (@Variety) June 25, 2020