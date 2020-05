Elkötötte a szülei autóját egy ötéves, és elindult Lamborghinit venni

Egy ötéves kisfiú vezette azt az autót, amit azért állítottak meg a rendőrök hétfőn délután, mert alig ötven km/órás tempóban haladt egy autópályán, a sofőrnek pedig látványosan nagy nehézséget okozott, hogy a járművét a sávon belül tartsa – írja egy helyi hírportál.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020