A szabadban készített videóval akart kedveskedni az óvodásainak, de valami nagyon oda nem illő történt

Az óvónő sem így tervezte, az egészen biztos.

Eloise Roberts sem dolgozhat munkahelyén, hiszen óvónő, de több feladatot is kieszelt és több videót is készített, hogy elfoglalja az óvodásait a karantén alatt. De hogy ezekben is minél több változatosság legyen, kitalálta, hogy az esti meséjét sem a nappaliján, a kanapén olvassa fel nekik, ahogy szokta, hanem egy másik hátteret választva, kimegy a partnere, Steph Smith által vezetett lovasiskolához.

Így végül az óvónő felolvasott, miközben mutogatta a könyvet, a párja operatőrködött, a két ló, Sarsons és Anakin pedig a háttérben álldogált a karámban.

Vagyis ez lett volna a terv, csakhogy Roberts éppen csak elkezdett mesélni, mikor a lovak elkezdenek mozgolódni, bár még nem is tudja, hogy mi is történik, Roberts elkezd kuncogni, aztán Smith is, remeg is a kezében a kamera, aztán hátranéz az óvónő, és kiül az arcára a döbbenet:

Sarsons és Anakin ugyanis elkezdett párosodni.

Persze ezt a videót nem lehetett elküldeni a gyerekeknek – meg félbe is szakadt a felolvasás, mert mikor újra nekikezdtek, akkor a lovak is, és ezért egy másik helyszínen készítették el – Roberts mégis feltöltötte a Facebook-oldalára, hogy a barátai és családtagjai is szórakozzanak egy kicsit, ahogy ők is szakadtak miatta a nevetéstől.

Roberts arról mesélt, hogy a lovak, míg el nem kezdett olvasni, nem csináltak semmit, Anakin ráadásul tavaly lett kiherélve, szóval, ha nem is volt elképzelhetetlen, kicsit volt az esélye mindennek.