56 éves, hét unokája van, és rendszeresen a lánya barátjának nézik

Nem pont ilyennek képzelünk el egy nagypapát.

A Metro számolt be Andy Wilkinson, az 56 éves brit nagypapa szomorú megpróbáltatásairól, akivel valószínűleg az egész világ szívesen cserélne. Igen, hiába gondolnánk azt, hogy a képen látható férfi maximum a harmincas éveiben járhat, Wilkinson tényleg 56 éves, ez a tény pedig rengeteg vicces, és egyben kellemetlen dolgot szül az életében.

A férfi személyi edzőként dolgozik, így rögtön érthető, miért néz ki ennyire tökéletesen, és ő maga is a rendszeres edzést és a helyes táplálkozást jelöli meg fiatalsága fő forrásaként. A Metrónak azt mondta, igyekszik stresszmentes életet élni, mivel az idegeskedésnél semmi nem mutatja meg jobban egy ember korát.

Mindig is fontosnak tartotta, hogy jól nézzen ki, de csak a harmincas éveiben kezdett el komolyabban foglalkozni a testével, ideértve az edzést és a diétát is. Az évek alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtött, amit nem is sajnál megosztani az emberekkel, ráadásul tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni. Wilkinson elengedhetetlennek tartja az elegendő minőségi alvást, figyelmeztet, hogy egy héten maximum háromszor eddzünk, és nagyon figyeljünk arra, mennyi szénhidrátot viszünk be a szervezetünkbe. Ezen apróságokat betartva szerinte bárki elérheti azt a kinézetet ötvenes éveire, ami neki is sikerült.

A férfi rendszeresen keveredik vicces szituációkba. Annak ellenére, hogy egy 51 éves nővel él kapcsolatban, nem egyszer nézték már el a lánya barátjának, és a strandon is rendszeresen az ő kockás hasára csorgatják a nyálukat a nők. És megemlíti azt is, mennyire fárasztó tud lenni, mikor sokadszorra kell meggyőznie az embereket, hogy tényleg van hét unokája.

Mindezek ellenére persze tökéletesen elégedett az életével, és egyben reméli, hogy a külsőjével motiválni tud mindenkit, és képes elhitetni az emberekkel, hogy akár ötvenévesen is tökéletes testük lehet, csak akarni kell.

Kiemelt kép: andyw_fitness (Instagram)