A nagypapa megevett egy vödör festéket, mert azt hitte, joghurt

A nem mindennapi történésről a bácsi unokája adott hírt a saját Twitter-oldalán, ahova feltöltötte a képeket, majd csak annyit írt, hogy

Íme, a közösségi oldalra feltöltött képek:

Sooo my grandpa ate half a quart of paint today thinking it was yogurt pic.twitter.com/wzDfDpQgWB

— Alex Stein (@alexsteinnn) February 22, 2019