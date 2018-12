Ariana Grande karácsonyfája a plafonról lóg

Ariana Grande karácsonyfája máris készen, feldíszítve várja az ünnepet, viszont talán a legszokatlanabb celebkarácsonyfa, amit valaha láttunk, ugyanis a plafonról ló, fejjel lefele. Az Instagramjára posztolt róla képet, és abból nem derül ki, úgyhogy fogalmunk sincs, hogyan maradnak rajta a díszek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ariana Grande (@arianagrande) által megosztott bejegyzés, Dec 18., 2018, időpont: 5:48 (PST időzóna szerint)

A miértre legalább tudjuk nagyjából a választ, az énekesnő valamiért bele van bololndulva ebbe az esztétikába. Idén megjelent lemezének, a Sweetenernek a borítóján is fejjel lefelé szerepel a borítója.

Továbbá a lemezt beharangozó No Tears Left To Cry videóklipjében is mászkál a plafonon. Ez a plafonról lógás valami Grande-dolog.

Kiemelt kép: YouTube