Őrült szülők: egy fotóért kockáztatták gyerekeik életét

A délnyugat-angliai Beachy Head sziklái csaknem 180 méterrel magasodnak a tenger fölé valóságos sziklafalat alkotva. Csodálatos a kilátás, és a szédítő magasság miatt gyakoriak itt az öngyilkosságok.

A helyszínt még veszélyesebbé teszi, hogy a sziklák folyamatosan omlanak bele a tengerbe, semmiképp nem biztonságos a szélére kisétálni – írja a Metro.

És akkor itt ez a család, akik a mélység és közismerten labilis, omlékony sziklafal ellenére két gyermeküket egészen a peremig engedik. Életveszély.

Despite a large operation at #BeachyHead involving all emergency services – some people still think its ok to lean over the edge – even toddlers! pic.twitter.com/1AdkLzGvT0

— Pete Abel (@pete_Abel) 2018. május 3.