Vitézy: Az utasok ügynökeként fog működni az új Országos Közlekedésszervező

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) modellje alapján működik majd az újonnan felálló Országos Közlekedésszervező – fejtette ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. A tárcavezető közlése szerint az új szervezet megrendelőként lép fel az állam nevében, és az utasok érdekeit képviselve végez majd folyamatos minőségellenőrzést.

A cél az, hogy a jövőben országosan is egyetlen, egységes rendszerből lehessen tájékozódni a járatokról, és az utasok számára mindegy legyen, hogy éppen a MÁV, a Volán, a GYSEV vagy más szolgáltató járművére szállnak fel.

A videóban Vitézy arról beszélt: egységesítik az egész hálózatot, a menetrendeket, a tarifarendszert és az applikációt is.

Megjegyezte azt is, hogy az európai uniós szabályok értelmében „nem örökké tartható fenn a MÁV-Volán totális monopóliuma Magyarországon”, de az utazóknak minden esetben egységes szolgáltatási élményt kell kapniuk.

Minőségi elvárások és ellenőrzés

Az egységesítés mellett az Országos Közlekedésszervező másik fő feladata a szolgáltatások minőségének ellenőrzése lesz. A miniszter szerint „más az, amikor a MÁV csoportba százmilliárdokat tesz bele a magyar állam” úgy, hogy az összeget csak átutalják, és más az, amikor azt minőségi paraméterekhez kötik, majd számon is kérik a cégeken.

Példaként említette, hogy az új szervezet munkatársai ki fognak menni a helyszínre és megvizsgálják, hogy egy adott vonaton valóban működik-e és karban van-e tartva a klímaberendezés.

Vitézy szerint az állam így „kvázi az utasok ügynökeként” lép fel, és ellenőrzi a szolgáltatók munkáját. Bár a miniszter szerint a budapesti modell bevezetésekor a BKK is kapott kritikákat, úgy látja, összességében jelentősen javította a helyi közlekedés minőségét, és most ezt az irányt szeretnék országos szintre kiterjeszteni.

Vitézy egy korábbi bejegyzésében számolt be arról, hogy a kormány döntött az új közlekedésszervező létrehozásáról. Az új intézmény felállításának tervét az újonnan felálló kormánnyal kapcsolatban korábban Karácsony Gergely főpolgármester is üdvözölte, megjegyezve, hogy az olyan közlekedéspolitikai ígéretek, mint a HÉV-ek megújítása és a BKK-hoz hasonló új országos szerv létrehozása jó hírt jelentenek Budapest számára. Egy másik korábbi videójában a tárcavezető hangsúlyozta: a közösségi közlekedés felgyorsításának és kiszámíthatóbbá tételének előfeltétele az eddig hiányzó összehangolt működés megteremtése.