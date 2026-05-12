Karácsony: Szia, új kormány!

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is üdvözölte a mai napon Magyar Péter vezetésével felálló új kormányt, és megismételte, hogy a fővárosi önkormányzat partnerségre törekszik a Tisza-kabinettel.

Szia, új kormány! Budapest készen áll az együttműködésre. Az elmúlt években, miközben meg kellett védenünk az Orbán-kormánytól Budapest értékeit, elveit és működőképességét, sok javaslatot fogalmaztunk meg, kezdeményezést tettünk, amelyek szolgálják Budapestet és az országot is. Hat éven keresztül ezek süket fülekre találtak, de már most visszaköszönt jó pár ezek közül az új miniszterek meghallgatásain: reménykeltő kezdet

– írta a főpolgármester, majd felsorolta, milyen ügyekben lát lehetőséget az együttműködésre.

Ilyen a bérlakásépítés, a rákosrendezői terület közös fejlesztése, a Pride-ot tiltó törvény felszámolása, a Budapest–vidék mesterséges szembeállítás megszüntetése, az új Budapest-törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, illetőleg a szolidaritási hozzájárulás újragondolása. Üdvözölte, hogy Budapest és az agglomeráció egy egységként jelent meg több miniszteri meghallgatáson, illetőleg külön kiemelt több olyan közlekedéspolitikai ígéretet, amelyek korábbi kihívója, VitézyDávid beruházási és közlekedési miniszter tárcájához tartoznak, mint a HÉV-ek megújítása és az elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint egy új országos közlekedésszervező felállítása a BKK mintájára.

Csupa jó hír Budapest számára. Készen állunk rá, hogy új fejezetet nyissunk a kormány és a főváros együttműködésében

– írta Karácsony.

